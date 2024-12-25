Памятники Ленину и Екатерине II в Ирбите нарядили в Деда Мороза и Снегурочку. Фото, видео

25 декабря 2024 в 17:48 Размер текста - 17 +

Памятник Владимиру Ленину стоит на главной площади Ирбита Фото (архив): Илья Московец © URA.RU Главные памятники Ирбита (Свердловская область) — императрице Екатерине II и первому советскому вождю Владимиру Ленину — переодели в Снегурочку и Деда Мороза. Об этом URA.RU рассказала житель города Светлана. «Просто обидно, что такое происходит, я никогда не думала, что такое вообще возможно. И кому вот такая бредятина пришла в голову? Ведь это чья-то идея. Поставьте рядом [с памятниками] Снегурочку с Дедом Морозом и будет очень много желающих сфотографироваться с ними. Ну не памятники же наряжать», — возмутилась женщина. Мэр Николай Юдин от комментариев отказался, направив в пресс-службу. Там корреспонденту объяснили, что идея была озвучена на одном из совещаний в администрации по поводу празднования Нового года. «Их временно просто приодели. Инициатива такая была высказана на одном из совещаний. Их [инициатив] было много. Достаточно продолжительное время обсуждается же у нас подготовка к Новому году. Я, к сожалению, не могу это сказать [кто автор идеи] ввиду того, что я на том совещании не была», — заявила пресс-секретарь. Не смогли в мэрии дать ответ и на вопрос жителей, действительно ли на костюмы было потрачено два миллиона рублей. «Не могу ответить на этот вопрос. Сшиты костюмы под заказ для памятников», — добавили в администрации. Отметив, что простоят памятники в новогоднем убранстве максимум до 2 января 2025 года, потом монументы вернут в прежний вид. Памятник Владимиру Ленину приодели в костюм Деда Мороза Фото: читатель URA.RU На памятник императрице Екатерине Второй в Ирбите надели костюм Снегурочки Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные памятники Ирбита (Свердловская область) — императрице Екатерине II и первому советскому вождю Владимиру Ленину — переодели в Снегурочку и Деда Мороза. Об этом URA.RU рассказала житель города Светлана. «Просто обидно, что такое происходит, я никогда не думала, что такое вообще возможно. И кому вот такая бредятина пришла в голову? Ведь это чья-то идея. Поставьте рядом [с памятниками] Снегурочку с Дедом Морозом и будет очень много желающих сфотографироваться с ними. Ну не памятники же наряжать», — возмутилась женщина. Мэр Николай Юдин от комментариев отказался, направив в пресс-службу. Там корреспонденту объяснили, что идея была озвучена на одном из совещаний в администрации по поводу празднования Нового года. «Их временно просто приодели. Инициатива такая была высказана на одном из совещаний. Их [инициатив] было много. Достаточно продолжительное время обсуждается же у нас подготовка к Новому году. Я, к сожалению, не могу это сказать [кто автор идеи] ввиду того, что я на том совещании не была», — заявила пресс-секретарь. Не смогли в мэрии дать ответ и на вопрос жителей, действительно ли на костюмы было потрачено два миллиона рублей. «Не могу ответить на этот вопрос. Сшиты костюмы под заказ для памятников», — добавили в администрации. Отметив, что простоят памятники в новогоднем убранстве максимум до 2 января 2025 года, потом монументы вернут в прежний вид.