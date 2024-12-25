Памятники Ленину и Екатерине II в Ирбите нарядили в Деда Мороза и Снегурочку. Фото, видео

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Майский снег (продолжение). Екатеринбург , памятник ленину, непогода, снегопад
Памятник Владимиру Ленину стоит на главной площади Ирбита

Главные памятники Ирбита (Свердловская область) — императрице Екатерине II и первому советскому вождю Владимиру Ленину — переодели в Снегурочку и Деда Мороза. Об этом URA.RU рассказала житель города Светлана.

«Просто обидно, что такое происходит, я никогда не думала, что такое вообще возможно. И кому вот такая бредятина пришла в голову? Ведь это чья-то идея. Поставьте рядом [с памятниками] Снегурочку с Дедом Морозом и будет очень много желающих сфотографироваться с ними. Ну не памятники же наряжать», — возмутилась женщина.

Мэр Николай Юдин от комментариев отказался, направив в пресс-службу. Там корреспонденту объяснили, что идея была озвучена на одном из совещаний в администрации по поводу празднования Нового года. «Их временно просто приодели. Инициатива такая была высказана на одном из совещаний. Их [инициатив] было много. Достаточно продолжительное время обсуждается же у нас подготовка к Новому году. Я, к сожалению, не могу это сказать [кто автор идеи] ввиду того, что я на том совещании не была», — заявила пресс-секретарь.

Не смогли в мэрии дать ответ и на вопрос жителей, действительно ли на костюмы было потрачено два миллиона рублей. «Не могу ответить на этот вопрос. Сшиты костюмы под заказ для памятников», — добавили в администрации. Отметив, что простоят памятники в новогоднем убранстве максимум до 2 января 2025 года, потом монументы вернут в прежний вид.

Памятник Владимиру Ленину приодели в костюм Деда Мороза
Памятник Владимиру Ленину приодели в костюм Деда Мороза
Фото:
На памятник императрице Екатерине Второй в Ирбите надели костюм Снегурочки
На памятник императрице Екатерине Второй в Ирбите надели костюм Снегурочки
Фото:

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Главные памятники Ирбита (Свердловская область) — императрице Екатерине II и первому советскому вождю Владимиру Ленину — переодели в Снегурочку и Деда Мороза. Об этом URA.RU рассказала житель города Светлана. «Просто обидно, что такое происходит, я никогда не думала, что такое вообще возможно. И кому вот такая бредятина пришла в голову? Ведь это чья-то идея. Поставьте рядом [с памятниками] Снегурочку с Дедом Морозом и будет очень много желающих сфотографироваться с ними. Ну не памятники же наряжать», — возмутилась женщина. Мэр Николай Юдин от комментариев отказался, направив в пресс-службу. Там корреспонденту объяснили, что идея была озвучена на одном из совещаний в администрации по поводу празднования Нового года. «Их временно просто приодели. Инициатива такая была высказана на одном из совещаний. Их [инициатив] было много. Достаточно продолжительное время обсуждается же у нас подготовка к Новому году. Я, к сожалению, не могу это сказать [кто автор идеи] ввиду того, что я на том совещании не была», — заявила пресс-секретарь. Не смогли в мэрии дать ответ и на вопрос жителей, действительно ли на костюмы было потрачено два миллиона рублей. «Не могу ответить на этот вопрос. Сшиты костюмы под заказ для памятников», — добавили в администрации. Отметив, что простоят памятники в новогоднем убранстве максимум до 2 января 2025 года, потом монументы вернут в прежний вид.
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