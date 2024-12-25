Какой будет погода в Тюмени в новогодние праздники

В Тюмени в новогоднюю ночь похолодает до -10 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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3, 4, 5 и 7 января в городе пройдет снег
3, 4, 5 и 7 января в городе пройдет снег Фото:

В Тюмени новогодние каникулы начнутся для жителей с 10-градусных морозов. По данным метеосервиса Gismeteo, с 3 по 5 января в областной столице пройдет снег, а порывы ветра будут достигать 13-16 м/с .

«Ночью 30 и 31 декабря похолодает до -10 градусов, днем до -4 — -7 градусов. 1 января ожидается пасмурная погода, температура воздуха -8 градусов днем, -10 ночью. 3 января пройдет мокрый снег с дождем», — указано в прогнозе синоптиков.

Также 4, 5 и 7 января в городе пройдет снег, температура будет варьироваться от -1 до -6 градусов. Однако на протяжении недели прогнозируется сильный ветер.

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В Тюмени новогодние каникулы начнутся для жителей с 10-градусных морозов. По данным метеосервиса Gismeteo, с 3 по 5 января в областной столице пройдет снег, а порывы ветра будут достигать 13-16 м/с . «Ночью 30 и 31 декабря похолодает до -10 градусов, днем до -4 — -7 градусов. 1 января ожидается пасмурная погода, температура воздуха -8 градусов днем, -10 ночью. 3 января пройдет мокрый снег с дождем», — указано в прогнозе синоптиков. Также 4, 5 и 7 января в городе пройдет снег, температура будет варьироваться от -1 до -6 градусов. Однако на протяжении недели прогнозируется сильный ветер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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