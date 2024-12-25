Стало известно, во сколько обойдется челябинцам ремонт квартиры в новостройке

Ремонт квартиры в новостройке обойдется челябинцам в 78 тысяч рублей
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Коммунарка. Москва, мигрант, жилье, гастарбайтер, квартира, ипотека, ремонт, строитель, новостройка
Ремонт в новой квартире в городе в среднем будет стоить 2 000 рублей за «квадрат» Фото:

В Челябинске ремонт в новостройке в среднем обойдется в 2 000 рублей за квадратный метр. Чтобы сделать ремонт в «однушке» площадью 39 квадратов, понадобиться 78 000 рублей. На новую «двушку» площадью 58 квадратных метров у челябинцев в среднем уйдет 116 000 рублей. Об этом 25 декабря сообщили в пресс-службе «Авито».

«Средняя площадь однокомнатной квартиры в новостройках Челябинска в ноябре 2024 года составляет 39 квадратных метров, двухкомнатной — 58 квадратных метров. При том, что средняя стоимость услуг по ремонту в новостройке — 2000 рублей за квадратный метр, услуги по ремонту в однокомнатной квартире в новостройке без учета материалов обойдутся челябинцам в среднем в 78 000 рублей, в двухкомнатной квартире — в 116 000 рублей», — сообщили в пресс-службах «Авито Услуги» и «Авито Недвижимость».

Как прокомментировал управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев, стоимость ремонта квартиры в новостройке зависит от того, с каким видом отделки приобретается квартира. При выборе отделки стоит учитывать финансовые возможности и цели покупки жилья. В ноябре в Челябинске 38% объектов на первичном рынке предлагались без отделки, 43% — с предчистовой отделкой и 19% — с чистовой отделкой.

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В Челябинске ремонт в новостройке в среднем обойдется в 2 000 рублей за квадратный метр. Чтобы сделать ремонт в «однушке» площадью 39 квадратов, понадобиться 78 000 рублей. На новую «двушку» площадью 58 квадратных метров у челябинцев в среднем уйдет 116 000 рублей. Об этом 25 декабря сообщили в пресс-службе «Авито». «Средняя площадь однокомнатной квартиры в новостройках Челябинска в ноябре 2024 года составляет 39 квадратных метров, двухкомнатной — 58 квадратных метров. При том, что средняя стоимость услуг по ремонту в новостройке — 2000 рублей за квадратный метр, услуги по ремонту в однокомнатной квартире в новостройке без учета материалов обойдутся челябинцам в среднем в 78 000 рублей, в двухкомнатной квартире — в 116 000 рублей», — сообщили в пресс-службах «Авито Услуги» и «Авито Недвижимость». Как прокомментировал управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев, стоимость ремонта квартиры в новостройке зависит от того, с каким видом отделки приобретается квартира. При выборе отделки стоит учитывать финансовые возможности и цели покупки жилья. В ноябре в Челябинске 38% объектов на первичном рынке предлагались без отделки, 43% — с предчистовой отделкой и 19% — с чистовой отделкой.
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