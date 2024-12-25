В Тюмени ради КРТ изымают более 30 гаражей

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Под изъятие попали гаражи на улице Жигулевской
Под изъятие попали гаражи на улице Жигулевской Фото:

В Тюмени ради проведения комплексного развития территории (КРТ) в районе улиц Дамбовская — Мельникайте изымают более 30 гаражей. Такая информация указана на сайте городской администрации.

«Администрация города Тюмени на основании постановления главы Тюмени „О комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Дамбовская — Мельникайте города Тюмени“ сообщает о выявлении лиц, земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества которых подлежат изъятию для муниципальных нужд города Тюмени», — указано на сайте. Под изъятие попали гаражи на улице Жигулевской, полный перечень адресов опубликован на сайте мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в границах улиц Дамбовская — Мельникайте КРТ планируют провести в течение пяти лет. Здесь разрешается строить многоэтажки, спортивный центр, детский сад, школу и объекты здравоохранения.

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В Тюмени ради проведения комплексного развития территории (КРТ) в районе улиц Дамбовская — Мельникайте изымают более 30 гаражей. Такая информация указана на сайте городской администрации. «Администрация города Тюмени на основании постановления главы Тюмени „О комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Дамбовская — Мельникайте города Тюмени“ сообщает о выявлении лиц, земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества которых подлежат изъятию для муниципальных нужд города Тюмени», — указано на сайте. Под изъятие попали гаражи на улице Жигулевской, полный перечень адресов опубликован на сайте мэрии. Ранее URA.RU писало, что в границах улиц Дамбовская — Мельникайте КРТ планируют провести в течение пяти лет. Здесь разрешается строить многоэтажки, спортивный центр, детский сад, школу и объекты здравоохранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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