В Тюмени ради КРТ изымают более 30 гаражей

В Тюмени ради проведения комплексного развития территории (КРТ) в районе улиц Дамбовская — Мельникайте изымают более 30 гаражей. Такая информация указана на сайте городской администрации.
«Администрация города Тюмени на основании постановления главы Тюмени „О комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Дамбовская — Мельникайте города Тюмени“ сообщает о выявлении лиц, земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества которых подлежат изъятию для муниципальных нужд города Тюмени», — указано на сайте. Под изъятие попали гаражи на улице Жигулевской, полный перечень адресов опубликован на сайте мэрии.
Ранее URA.RU писало, что в границах улиц Дамбовская — Мельникайте КРТ планируют провести в течение пяти лет. Здесь разрешается строить многоэтажки, спортивный центр, детский сад, школу и объекты здравоохранения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!