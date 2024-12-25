Полиция оцепила участок Красной площади

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часток Красной площади в Москве оцепили после запуска фейерверка
часток Красной площади в Москве оцепили после запуска фейерверка Фото:

Участок Красной площади в Москве временно оцеплен после несанкционированного запуска фейерверка. Движение транспорта ограничено вдоль ГУМ-катка.

«Движение ограничено на участке вдоль ГУМ-катка. При этом ярмарка на Красной площади продолжает свою работу», — передает корреспондент РИА Новости.

На месте происшествия продолжают работать правоохранители для обеспечения безопасности и выяснения всех обстоятельств случившегося. Когда будут сняты ограничения, неизвестно. 

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Участок Красной площади в Москве временно оцеплен после несанкционированного запуска фейерверка. Движение транспорта ограничено вдоль ГУМ-катка. «Движение ограничено на участке вдоль ГУМ-катка. При этом ярмарка на Красной площади продолжает свою работу», — передает корреспондент РИА Новости. На месте происшествия продолжают работать правоохранители для обеспечения безопасности и выяснения всех обстоятельств случившегося. Когда будут сняты ограничения, неизвестно. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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