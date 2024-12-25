Полиция оцепила участок Красной площади

часток Красной площади в Москве оцепили после запуска фейерверка
Участок Красной площади в Москве временно оцеплен после несанкционированного запуска фейерверка. Движение транспорта ограничено вдоль ГУМ-катка.
«Движение ограничено на участке вдоль ГУМ-катка. При этом ярмарка на Красной площади продолжает свою работу», — передает корреспондент РИА Новости.
На месте происшествия продолжают работать правоохранители для обеспечения безопасности и выяснения всех обстоятельств случившегося. Когда будут сняты ограничения, неизвестно.
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