25 декабря 2024

Полицейские ХМАО получили премии к Новому году в размере месячной зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полицейские получили премии к Новому году
Полицейские получили премии к Новому году Фото:

Полицейские ХМАО получили новогодние премии в размере месячной зарплаты. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.

«Всем сотрудникам, у которых нет взысканий пришли премии примерно равные месячной зарплате, в районе 50-55 тысяч рублей. Кому-то чуть больше, кому-то меньше в зависимости от заслуг, но в целом все получили примерно одинаковые выплаты», — сообщил источник. Премии полицейские получили из сэкономленных ведомством средств, которые остались по итогам года.

Агентство запросило комментарий в пресс-службе полиции. На момент публикации ответ не поступил.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полицейские ХМАО получили новогодние премии в размере месячной зарплаты. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. «Всем сотрудникам, у которых нет взысканий пришли премии примерно равные месячной зарплате, в районе 50-55 тысяч рублей. Кому-то чуть больше, кому-то меньше в зависимости от заслуг, но в целом все получили примерно одинаковые выплаты», — сообщил источник. Премии полицейские получили из сэкономленных ведомством средств, которые остались по итогам года. Агентство запросило комментарий в пресс-службе полиции. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...