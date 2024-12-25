Полицейские ХМАО получили премии к Новому году в размере месячной зарплаты

Полицейские ХМАО получили новогодние премии в размере месячной зарплаты. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.
«Всем сотрудникам, у которых нет взысканий пришли премии примерно равные месячной зарплате, в районе 50-55 тысяч рублей. Кому-то чуть больше, кому-то меньше в зависимости от заслуг, но в целом все получили примерно одинаковые выплаты», — сообщил источник. Премии полицейские получили из сэкономленных ведомством средств, которые остались по итогам года.
Агентство запросило комментарий в пресс-службе полиции. На момент публикации ответ не поступил.
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