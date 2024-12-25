Как правильно оказать доврачебную помощь при зимних травмах

При перемещении по скользким дорогам, катании на коньках, игре в снежки или воздействии холодного воздуха на слизистую носа могут возникнуть различные травмы. В таких случаях может понадобиться доврачебная помощь — остановить кровотечение, удалить из раны посторонние предметы, промыть глаза и правильно отреагировать на кровотечение из носа. О способах первой помощи при зимних травмах рассказал в беседе с URA.RU врач-хирург медицинской компании «СберЗдоровье» Сергей Хрипков.
«При перемещении по скользким дорогам или, например, при катании на коньках, можно поскользнуться, упасть и получить рану <....> В первую очередь нужно остановить кровь. Это можно сделать, прижав к ране чистую ткань или стерильный бинт, а для уменьшения притока крови — поднять конечность», — сообщил Сергей Хрипков. Он отметил, что после остановки кровотечения необходимо промыть рану чистой проточной водой или, к примеру, хлоргексидином. После этого следует дезинфицировать рану и кожу вокруг с помощью антисептика и наложить стерильную повязку.
При попадании глубоко в рану посторонних предметов не нужно удалять их самостоятельно, поскольку это может усилить кровотечение, добавил Хрипков. Также не следует обрабатывать рану спиртом, так как это может привести к жжению и дополнительному повреждению участка. Хирург подчеркнул, что к врачу следует обращаться при любой ране. При необходимости он назначит прививку от столбняка.
«При играх в снежки существует риск попадания в глаза не только снега, но и песка, грязи и мелких камней, что грозит воспалением и повреждением роговицы. В этом случае следует промыть глаз чистой водой или физиологическим раствором, направляя струю к внутреннему углу», — сказал Хрипков. По его словам, нельзя тереть глаза или промывать их мыльной водой, лезть в глаза пальцами, чтобы убрать посторонние предметы. При чувстве инородного тела в глазу или его покраснении нужно обратиться к врачу.
При травме или воздействии холодного воздуха на слизистую носа в нем может начаться кровотечение, рассказал хирург. Если такое произошло, человеку нужно сесть и наклонить голову вперед. Это не позволит крови попасть в дыхательные пути или пищевод. После этого необходимо прижать крылья носа друг к другу и держать в течение 10-15 минут. Если кровотечение не остановится — надо вызывать скорую или обратиться в травмпункт. Запрокидывание головы назад же может привести к тошноте или попаданию крови в желудок. А при попытке преждевременно прочистить нос может возобновиться кровотечение, заключил Хрипков.
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