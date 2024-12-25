Трое челябинских детей сгорели заживо в частном доме. Фото

26 декабря 2024 в 00:17 Размер текста - 17 +

Пожар в частном доме в Челябинской области унес жизни троих детей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинской области на пожаре в селе Беловка Чесменского района погибли трое детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. «При тушении пожара в селе Беловка обнаружены тела мальчиков 3, 5 и 7 лет. Их отец от госпитализации отказался», — отмечает пресс-служба ведомства. Открытое горение ликвидировали на 56 квадратах жилого дома. К месту следуют пожарная лаборатория и психолог МЧС России. В пресс-службе областной прокуратуры URA.RU сообщили, что на место ЧП выехал прокурор Чесменского района Владислав Ботвинкин для координации действий правоохранительных органов. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. На месте трагедии работает прокуратура Фото: пресс-служба прокуратуры Челябтинской области В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего telegram-канал «МЧС России» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области на пожаре в селе Беловка Чесменского района погибли трое детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. «При тушении пожара в селе Беловка обнаружены тела мальчиков 3, 5 и 7 лет. Их отец от госпитализации отказался», — отмечает пресс-служба ведомства. Открытое горение ликвидировали на 56 квадратах жилого дома. К месту следуют пожарная лаборатория и психолог МЧС России. В пресс-службе областной прокуратуры URA.RU сообщили, что на место ЧП выехал прокурор Чесменского района Владислав Ботвинкин для координации действий правоохранительных органов. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.