В Челябинской области на пожаре в селе Беловка Чесменского района погибли трое детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
«При тушении пожара в селе Беловка обнаружены тела мальчиков 3, 5 и 7 лет. Их отец от госпитализации отказался», — отмечает пресс-служба ведомства.
Открытое горение ликвидировали на 56 квадратах жилого дома. К месту следуют пожарная лаборатория и психолог МЧС России.
В пресс-службе областной прокуратуры URA.RU сообщили, что на место ЧП выехал прокурор Чесменского района Владислав Ботвинкин для координации действий правоохранительных органов. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
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