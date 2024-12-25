25 декабря 2024

Трое челябинских детей сгорели заживо в частном доме. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Район ночного пожара по ул Хабаровская,2. Тюмень , сгоревший дом, после пожара
Пожар в частном доме в Челябинской области унес жизни троих детей Фото:

В Челябинской области на пожаре в селе Беловка Чесменского района погибли трое детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«При тушении пожара в селе Беловка обнаружены тела мальчиков 3, 5 и 7 лет. Их отец от госпитализации отказался», — отмечает пресс-служба ведомства.

Открытое горение ликвидировали на 56 квадратах жилого дома. К месту следуют пожарная лаборатория и психолог МЧС России.

В пресс-службе областной прокуратуры URA.RU сообщили, что на место ЧП выехал прокурор Чесменского района Владислав Ботвинкин для координации действий правоохранительных органов. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

На месте трагедии работает прокуратура
На месте трагедии работает прокуратура
Фото:

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего
В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего
Фото:

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В Челябинской области на пожаре в селе Беловка Чесменского района погибли трое детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. «При тушении пожара в селе Беловка обнаружены тела мальчиков 3, 5 и 7 лет. Их отец от госпитализации отказался», — отмечает пресс-служба ведомства. Открытое горение ликвидировали на 56 квадратах жилого дома. К месту следуют пожарная лаборатория и психолог МЧС России. В пресс-службе областной прокуратуры URA.RU сообщили, что на место ЧП выехал прокурор Чесменского района Владислав Ботвинкин для координации действий правоохранительных органов. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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