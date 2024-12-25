Челябинский хоккеист Кузнецов выбыл на долгий срок

Нападающий СКА Кузнецов получил серьезную травму головы

26 декабря 2024 в 01:27 Размер текста - 17 +

У нападающего СКА сильное сотрясения после силового приема противника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Воспитанник челябинской хоккейной школы Евгений Кузнецов, в данный момент форвард СКА, получил серьезную травму головы во время матча с ЦСКА и выбыл на долгий срок. Об этом заявил главный тренер петербургской команды СКА Роман Ротенберг. «Диагноз очень плохой. Подробности разглашать не могу, но это серьезная травма головы. У него сотрясение. Он был какое-то время без сознания», — заявил о состояний своего нападающего тренер СКА в эфире «Матч ТВ». Матч прошел в среду в Москве и закончился победой ЦСКА со счетом 6:5. Все произошло во втором периоде, когда Кузнецов получил мощный удар от защитника ЦСКА Владислава Провольнева и упал на лед. Кузнецов в этом сезоне провел 33 игры в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 33 очка. Ранее Кузнецов поддержал Александра Овечкина, который получил тяжелую травму ноги в матче с «Ютой» 19 ноября. Кузнецов и Овечкин играли в одном звене в «Вашингтон Кэпиталз». В ночь на 8 июня 2018 года Кузнецов и Овечкин привели «Вашингтон» к первому чемпионскому титулу в истории клуба. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Воспитанник челябинской хоккейной школы Евгений Кузнецов, в данный момент форвард СКА, получил серьезную травму головы во время матча с ЦСКА и выбыл на долгий срок. Об этом заявил главный тренер петербургской команды СКА Роман Ротенберг. «Диагноз очень плохой. Подробности разглашать не могу, но это серьезная травма головы. У него сотрясение. Он был какое-то время без сознания», — заявил о состояний своего нападающего тренер СКА в эфире «Матч ТВ». Матч прошел в среду в Москве и закончился победой ЦСКА со счетом 6:5. Все произошло во втором периоде, когда Кузнецов получил мощный удар от защитника ЦСКА Владислава Провольнева и упал на лед. Кузнецов в этом сезоне провел 33 игры в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 33 очка. Ранее Кузнецов поддержал Александра Овечкина, который получил тяжелую травму ноги в матче с «Ютой» 19 ноября. Кузнецов и Овечкин играли в одном звене в «Вашингтон Кэпиталз». В ночь на 8 июня 2018 года Кузнецов и Овечкин привели «Вашингтон» к первому чемпионскому титулу в истории клуба.