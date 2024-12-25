25 декабря 2024

Челябинский хоккеист Кузнецов выбыл на долгий срок

Нападающий СКА Кузнецов получил серьезную травму головы
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Мастер-класс Евгения Кузнецова для челябинских школьников на новой дворовой хоккейной коробке. Челябинск, кузнецов евгений
У нападающего СКА сильное сотрясения после силового приема противника Фото:

Воспитанник челябинской хоккейной школы Евгений Кузнецов, в данный момент форвард СКА, получил серьезную травму головы во время матча с ЦСКА и выбыл на долгий срок. Об этом заявил главный тренер петербургской команды СКА Роман Ротенберг.

«Диагноз очень плохой. Подробности разглашать не могу, но это серьезная травма головы. У него сотрясение. Он был какое-то время без сознания», — заявил о состояний своего нападающего тренер СКА в эфире «Матч ТВ».

Матч прошел в среду в Москве и закончился победой ЦСКА со счетом 6:5. Все произошло во втором периоде, когда Кузнецов получил мощный удар от защитника ЦСКА Владислава Провольнева и упал на лед.

Кузнецов в этом сезоне провел 33 игры в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 33 очка. Ранее Кузнецов поддержал Александра Овечкина, который получил тяжелую травму ноги в матче с «Ютой» 19 ноября. Кузнецов и Овечкин играли в одном звене в «Вашингтон Кэпиталз». В ночь на 8 июня 2018 года Кузнецов и Овечкин привели «Вашингтон» к первому чемпионскому титулу в истории клуба.

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Воспитанник челябинской хоккейной школы Евгений Кузнецов, в данный момент форвард СКА, получил серьезную травму головы во время матча с ЦСКА и выбыл на долгий срок. Об этом заявил главный тренер петербургской команды СКА Роман Ротенберг. «Диагноз очень плохой. Подробности разглашать не могу, но это серьезная травма головы. У него сотрясение. Он был какое-то время без сознания», — заявил о состояний своего нападающего тренер СКА в эфире «Матч ТВ». Матч прошел в среду в Москве и закончился победой ЦСКА со счетом 6:5. Все произошло во втором периоде, когда Кузнецов получил мощный удар от защитника ЦСКА Владислава Провольнева и упал на лед. Кузнецов в этом сезоне провел 33 игры в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 33 очка. Ранее Кузнецов поддержал Александра Овечкина, который получил тяжелую травму ноги в матче с «Ютой» 19 ноября. Кузнецов и Овечкин играли в одном звене в «Вашингтон Кэпиталз». В ночь на 8 июня 2018 года Кузнецов и Овечкин привели «Вашингтон» к первому чемпионскому титулу в истории клуба.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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