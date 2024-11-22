Челябинский хоккеист Кузнецов поддержал получившего тяжелую травму Овечкина. Видео

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Кузнецов назвал себя солидным человеком в видео для Овечкина
Кузнецов назвал себя солидным человеком в видео для Овечкина Фото:

Воспитанник челябинской хоккейной школы Евгений Кузнецов поддержал Александра Овечкина, который получил тяжелую травму ноги в матче с «Ютой» 19 ноября. Видео размещено в telegram-канале «Штаб хоккеиста».

«Саша, Александр, ювелир, давай не переживай, нога зарастет, все будет хорошо. Я тебя знаю и четыре недели паузы — тебе будет только лучше... Наговорил бы еще чего, но нельзя — я человек сейчас солидный», — сказал Кузнецов.

39-летний Овечкин 19 ноября получил травму в матче чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2). Овечкин столкнулся с нападающим Джеком Макбейном. Российский хоккеист выбыл на срок от четырех до шести недель в связи с переломом левой малоберцовой кости, сообщила пресс-служба «Вашингтона».

Кузнецов и Овечкин играли в одном звене в «Вашингтон Кэпиталз». В ночь на 8 июня 2018 года Кузнецов и Овечкин привели «Вашингтон» к первому чемпионскому титулу в истории клуба.

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Воспитанник челябинской хоккейной школы Евгений Кузнецов поддержал Александра Овечкина, который получил тяжелую травму ноги в матче с «Ютой» 19 ноября. Видео размещено в telegram-канале «Штаб хоккеиста». «Саша, Александр, ювелир, давай не переживай, нога зарастет, все будет хорошо. Я тебя знаю и четыре недели паузы — тебе будет только лучше... Наговорил бы еще чего, но нельзя — я человек сейчас солидный», — сказал Кузнецов. 39-летний Овечкин 19 ноября получил травму в матче чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2). Овечкин столкнулся с нападающим Джеком Макбейном. Российский хоккеист выбыл на срок от четырех до шести недель в связи с переломом левой малоберцовой кости, сообщила пресс-служба «Вашингтона». Кузнецов и Овечкин играли в одном звене в «Вашингтон Кэпиталз». В ночь на 8 июня 2018 года Кузнецов и Овечкин привели «Вашингтон» к первому чемпионскому титулу в истории клуба.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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