Воспитанник челябинской хоккейной школы Евгений Кузнецов поддержал Александра Овечкина, который получил тяжелую травму ноги в матче с «Ютой» 19 ноября. Видео размещено в telegram-канале «Штаб хоккеиста».
«Саша, Александр, ювелир, давай не переживай, нога зарастет, все будет хорошо. Я тебя знаю и четыре недели паузы — тебе будет только лучше... Наговорил бы еще чего, но нельзя — я человек сейчас солидный», — сказал Кузнецов.
39-летний Овечкин 19 ноября получил травму в матче чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2). Овечкин столкнулся с нападающим Джеком Макбейном. Российский хоккеист выбыл на срок от четырех до шести недель в связи с переломом левой малоберцовой кости, сообщила пресс-служба «Вашингтона».
Кузнецов и Овечкин играли в одном звене в «Вашингтон Кэпиталз». В ночь на 8 июня 2018 года Кузнецов и Овечкин привели «Вашингтон» к первому чемпионскому титулу в истории клуба.
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