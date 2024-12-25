Блогерша из Екатеринбурга Шафи Абдуллаева пожаловалась подписчикам, что магазин «Жизньмарт» отправил ей просроченные роллы в подарке на Новый год. Девушка рассказала, что не ожидала такого подвоха.
«Ребята решили меня поздравить с наступающим Новым годом и отправили свои новиночки. Они капец как воняют, потому что эти просрочили в 3:00, а эти в 6:00. Вот так поздравляют блогеров», — поделилась Абдуллаева в соцсети Instagram (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Оказалось, что продукт по ошибке взяли не из той партии. Представители магазина извинились перед девушкой. «Ребята как только узнали, позвонили и написали, но я же могла попробовала», — написала блогерша.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу магазина. Ответ ожидается.
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