«Жизньмарт» одарил блогершу тухлыми роллами, поздравив с Новым годом. Видео

«Жизньмарт» поздравил блогера просроченными роллами

26 декабря 2024 в 01:25 Размер текста - 17 +

Продукт взяли не из той партии по ошибке Фото: Илья Московец © URA.RU Блогерша из Екатеринбурга Шафи Абдуллаева пожаловалась подписчикам, что магазин «Жизньмарт» отправил ей просроченные роллы в подарке на Новый год. Девушка рассказала, что не ожидала такого подвоха. «Ребята решили меня поздравить с наступающим Новым годом и отправили свои новиночки. Они капец как воняют, потому что эти просрочили в 3:00, а эти в 6:00. Вот так поздравляют блогеров», — поделилась Абдуллаева в соцсети Instagram (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Оказалось, что продукт по ошибке взяли не из той партии. Представители магазина извинились перед девушкой. «Ребята как только узнали, позвонили и написали, но я же могла попробовала», — написала блогерша. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу магазина. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Блогерша из Екатеринбурга Шафи Абдуллаева пожаловалась подписчикам, что магазин «Жизньмарт» отправил ей просроченные роллы в подарке на Новый год. Девушка рассказала, что не ожидала такого подвоха. «Ребята решили меня поздравить с наступающим Новым годом и отправили свои новиночки. Они капец как воняют, потому что эти просрочили в 3:00, а эти в 6:00. Вот так поздравляют блогеров», — поделилась Абдуллаева в соцсети Instagram (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Оказалось, что продукт по ошибке взяли не из той партии. Представители магазина извинились перед девушкой. «Ребята как только узнали, позвонили и написали, но я же могла попробовала», — написала блогерша. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу магазина. Ответ ожидается.