25 декабря 2024

«Жизньмарт» одарил блогершу тухлыми роллами, поздравив с Новым годом. Видео

«Жизньмарт» поздравил блогера просроченными роллами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие выставки-форума Translogistica Ural. Екатеринбург , суши, роллы
Продукт взяли не из той партии по ошибке Фото:

Блогерша из Екатеринбурга Шафи Абдуллаева пожаловалась подписчикам, что магазин «Жизньмарт» отправил ей просроченные роллы в подарке на Новый год. Девушка рассказала, что не ожидала такого подвоха.

«Ребята решили меня поздравить с наступающим Новым годом и отправили свои новиночки. Они капец как воняют, потому что эти просрочили в 3:00, а эти в 6:00. Вот так поздравляют блогеров», — поделилась Абдуллаева в соцсети Instagram (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Оказалось, что продукт по ошибке взяли не из той партии. Представители магазина извинились перед девушкой. «Ребята как только узнали, позвонили и написали, но я же могла попробовала», — написала блогерша.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу магазина. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Блогерша из Екатеринбурга Шафи Абдуллаева пожаловалась подписчикам, что магазин «Жизньмарт» отправил ей просроченные роллы в подарке на Новый год. Девушка рассказала, что не ожидала такого подвоха. «Ребята решили меня поздравить с наступающим Новым годом и отправили свои новиночки. Они капец как воняют, потому что эти просрочили в 3:00, а эти в 6:00. Вот так поздравляют блогеров», — поделилась Абдуллаева в соцсети Instagram (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Оказалось, что продукт по ошибке взяли не из той партии. Представители магазина извинились перед девушкой. «Ребята как только узнали, позвонили и написали, но я же могла попробовала», — написала блогерша. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу магазина. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...