25 декабря 2024

Екатеринбурженка и стюард «Уральских авиалиний» погибли при крушении самолета

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Открытие памятника героям сво на Болгарском кладбище. Пермь, гвоздики, возложение цветов, цветы, похороны, памятник, манумент
В авиакатастрофе погибли семь граждан России Фото:

Жительница Екатеринбурга Нармина Игидова и бортпроводник «Уральских авиалиний» Рамин Агаев погибли при крушении самолета «Азербайджанских авиалиний», который разбился в западной части Казахстана. Информация об этом появилась в Telegram.

«Публикуем список погибших и пострадавших при крушении самолета в Казахстане россиян. Погибшие: Рамин Агаев, Нармина Игидова», — передает telegram-канал «112».

Ранее сообщалось, что екатеринбурженка пропала без вести. Известно, что Нармина Игидова летела от родственников в Россию, чтобы сделать новогодний подарок дочери и внучкам, а затем вернуться домой.

Днем в пресс-службе уральского перевозчика URA.RU рассказали, что Рамин Агаев выжил. На связь молодой человек так и не вышел.

Пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний», летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в районе города Актау 25 декабря. По одной из версий, пилоты потеряли управление из-за столкновения со стаей птиц. На борту находилось 67 пассажиров и 5 членов экипажа.

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Жительница Екатеринбурга Нармина Игидова и бортпроводник «Уральских авиалиний» Рамин Агаев погибли при крушении самолета «Азербайджанских авиалиний», который разбился в западной части Казахстана. Информация об этом появилась в Telegram. «Публикуем список погибших и пострадавших при крушении самолета в Казахстане россиян. Погибшие: Рамин Агаев, Нармина Игидова», — передает telegram-канал «112». Ранее сообщалось, что екатеринбурженка пропала без вести. Известно, что Нармина Игидова летела от родственников в Россию, чтобы сделать новогодний подарок дочери и внучкам, а затем вернуться домой. Днем в пресс-службе уральского перевозчика URA.RU рассказали, что Рамин Агаев выжил. На связь молодой человек так и не вышел. Пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний», летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в районе города Актау 25 декабря. По одной из версий, пилоты потеряли управление из-за столкновения со стаей птиц. На борту находилось 67 пассажиров и 5 членов экипажа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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