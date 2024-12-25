Екатеринбурженка и стюард «Уральских авиалиний» погибли при крушении самолета

Жительница Екатеринбурга Нармина Игидова и бортпроводник «Уральских авиалиний» Рамин Агаев погибли при крушении самолета «Азербайджанских авиалиний», который разбился в западной части Казахстана. Информация об этом появилась в Telegram.
«Публикуем список погибших и пострадавших при крушении самолета в Казахстане россиян. Погибшие: Рамин Агаев, Нармина Игидова», — передает telegram-канал «112».
Ранее сообщалось, что екатеринбурженка пропала без вести. Известно, что Нармина Игидова летела от родственников в Россию, чтобы сделать новогодний подарок дочери и внучкам, а затем вернуться домой.
Днем в пресс-службе уральского перевозчика URA.RU рассказали, что Рамин Агаев выжил. На связь молодой человек так и не вышел.
Пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний», летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в районе города Актау 25 декабря. По одной из версий, пилоты потеряли управление из-за столкновения со стаей птиц. На борту находилось 67 пассажиров и 5 членов экипажа.
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