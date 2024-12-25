В Екатеринбурге продается дорогущий пентхаус с мебелью из Милана

В центре Екатеринбурга продают трехкомнатный пентхаус с террасой и эксклюзивной мебелью площадью 128 квадратных метров. Стоимость такой недвижимости — 108 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте Avito.
«Двухуpoвнeвый видoвoй пeнтхауc c pоcкoшным интерьеpом. Большая часть мягкой мебели привезена с международной выставки в Милане. Кроме того, представлены антикварные предметы мебели 19 века, купленные во Франции на выставке антикваров в Бордо, привезенные в Санкт-Петербург и бережно отреставрированные там мастерами», — пишет продавец.
Один квадратный метр квартиры обойдется в 750 тысяч рублей. На первом этаже располагается кухня площадью 20 квадратных метров, большая гостиная, туалет. На втором этаже есть спальня, гардероб, собственная терраса с лежаками и видом на город.
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