25 декабря 2024

В Екатеринбурге продается дорогущий пентхаус с мебелью из Милана

В Екатеринбурге продает пентхаус с террасой за 108 миллионов
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый ЗАГС.Екатеринбург, мебель, интерьер, кресло, цветы, ваза
В пентхаусе есть антикварная мебель 19 века (архивное фото) Фото:

В центре Екатеринбурга продают трехкомнатный пентхаус с террасой и эксклюзивной мебелью площадью 128 квадратных метров. Стоимость такой недвижимости — 108 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте Avito.

«Двухуpoвнeвый видoвoй пeнтхауc c pоcкoшным интерьеpом. Большая часть мягкой мебели привезена с международной выставки в Милане. Кроме того, представлены антикварные предметы мебели 19 века, купленные во Франции на выставке антикваров в Бордо, привезенные в Санкт-Петербург и бережно отреставрированные там мастерами», — пишет продавец.

Один квадратный метр квартиры обойдется в 750 тысяч рублей. На первом этаже располагается кухня площадью 20 квадратных метров, большая гостиная, туалет. На втором этаже есть спальня, гардероб, собственная терраса с лежаками и видом на город.

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В центре Екатеринбурга продают трехкомнатный пентхаус с террасой и эксклюзивной мебелью площадью 128 квадратных метров. Стоимость такой недвижимости — 108 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте Avito. «Двухуpoвнeвый видoвoй пeнтхауc c pоcкoшным интерьеpом. Большая часть мягкой мебели привезена с международной выставки в Милане. Кроме того, представлены антикварные предметы мебели 19 века, купленные во Франции на выставке антикваров в Бордо, привезенные в Санкт-Петербург и бережно отреставрированные там мастерами», — пишет продавец. Один квадратный метр квартиры обойдется в 750 тысяч рублей. На первом этаже располагается кухня площадью 20 квадратных метров, большая гостиная, туалет. На втором этаже есть спальня, гардероб, собственная терраса с лежаками и видом на город.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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