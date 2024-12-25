В Екатеринбурге ночью 26 декабря возле клуба «Chili» пьяный мужчина избил парня, пиная его по голове. Люди, стоявшие рядом, никак не реагировали на происходящее. Об этом очевидцы рассказали в соцсетях.
«Клуб Чили. Перепил, пелена в глазах. Его женщина еще поддерживала с орами: „Убей его, убей“», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». По словам девушки, на место приехала полиция.
Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь. Что стало причиной конфликта, неизвестно.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
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