25 декабря 2024

В Екатеринбурге возле ночного клуба жестоко избили парня. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган , машина полиции, полицейская машина, полиция
На место драки приехала полиция (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге ночью 26 декабря возле клуба «Chili» пьяный мужчина избил парня, пиная его по голове. Люди, стоявшие рядом, никак не реагировали на происходящее. Об этом очевидцы рассказали в соцсетях.

«Клуб Чили. Перепил, пелена в глазах. Его женщина еще поддерживала с орами: „Убей его, убей“», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». По словам девушки, на место приехала полиция.

Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь. Что стало причиной конфликта, неизвестно.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге ночью 26 декабря возле клуба «Chili» пьяный мужчина избил парня, пиная его по голове. Люди, стоявшие рядом, никак не реагировали на происходящее. Об этом очевидцы рассказали в соцсетях. «Клуб Чили. Перепил, пелена в глазах. Его женщина еще поддерживала с орами: „Убей его, убей“», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». По словам девушки, на место приехала полиция. Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь. Что стало причиной конфликта, неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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