Солдаты ВСУ расстреляли мать с ребенком

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли жительницу Селидово (ДНР) и ее маленького ребенка. О жестокости украинских военных рассказала бывшая жительница Республики Елена Николаенко.
«Тропинка есть, и мама с ребенком постоянно, они каждый день [ходили]. <...>Видно было, как вот он (ребенок) вырвался и побежал. А на другой стороне, в девятиэтажках, сидели вот эти вояки, хохлы и стреляли во всех подряд», — рассказала Николаенко, передает РИА «Новости».
По ее словам, женщина побежала вслед за ребенком. Тогда солдаты ВСУ открыли огонь по матери. Она пыталась закрыть его своим телом, но была убита. Ребенок попытался сбежать из-под огня, но его тоже застрелили.
По словам Николаенко, солдаты ВСУ расстреливали мирных жителей во время освобождения ВС РФ Селидова. О том, что населенный пункт взят под контроль российскими военными, Минобороны сообщило в конце октября.
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