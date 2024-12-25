Курганские водители заметили человека в костюме Деда Мороза на велосипеде. Необычный велосипедист ехал по автодороге в областном центре. Видео про Деда Мороза выслали читатели сайта URA.RU.
«На [улице] Пугачева обнаружен Дед Мороз!» — гласит подпись к присланному видео. Костюмированный велосипедист ехал по дороге на трехколесной конструкции. Вероятнее всего, это транспортное средство с электроприводом — мужчина едет достаточно быстро, но педали при этом не крутит. Конструкция похожа на самодельную, за водителем установлены ручки от офисного стула, а спереди пристроена корзина, где лежит мешок для подарков.
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