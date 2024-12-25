25 декабря 2024

Дед Мороз раскатывает на велосипеде по дорогам Кургана. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане заметили Деда Мороза на велосипеде
В Кургане заметили Деда Мороза на велосипеде Фото:

Курганские водители заметили человека в костюме Деда Мороза на велосипеде. Необычный велосипедист ехал по автодороге в областном центре. Видео про Деда Мороза выслали читатели сайта URA.RU.

«На [улице] Пугачева обнаружен Дед Мороз!» — гласит подпись к присланному видео. Костюмированный велосипедист ехал по дороге на трехколесной конструкции. Вероятнее всего, это транспортное средство с электроприводом — мужчина едет достаточно быстро, но педали при этом не крутит. Конструкция похожа на самодельную, за водителем установлены ручки от офисного стула, а спереди пристроена корзина, где лежит мешок для подарков.

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Курганские водители заметили человека в костюме Деда Мороза на велосипеде. Необычный велосипедист ехал по автодороге в областном центре. Видео про Деда Мороза выслали читатели сайта URA.RU. «На [улице] Пугачева обнаружен Дед Мороз!» — гласит подпись к присланному видео. Костюмированный велосипедист ехал по дороге на трехколесной конструкции. Вероятнее всего, это транспортное средство с электроприводом — мужчина едет достаточно быстро, но педали при этом не крутит. Конструкция похожа на самодельную, за водителем установлены ручки от офисного стула, а спереди пристроена корзина, где лежит мешок для подарков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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