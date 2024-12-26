Украина готовила серию покушений на сотрудников Минобороны. Видео

26 декабря 2024 в 10:50 Размер текста - 17 +

Против некоторых сотрудников Минобороны и их семей хотели совершить теракты Фото: Георгий Бергал © URA.RU Украинская сторона готовилась совершить серию терактов против сотрудников Минобороны России и их семей. По данному факту задержаны четыре россиянина, завербованные Киевом, сообщили журналисты. «Сорвана серия готовившихся спецслужбами Украины покушений на высокопоставленных военных Минобороны, участвующих в СВО, и членов их семей», — передает РИА «Новости». По данным ФСБ, одного из руководителей оборонного ведомства планировали взорвать в автомобиле с помощью бомбы. Ее хотели замаскировать под павербанк (зарядное устройство — прим. URA.RU). Для совершения теракта россиянин, завербованный Киевом, прибыл в Москву транзитом через Молдавию и Грузию и притворился депортированным. На данный момент он задержан. Другого военного Минобороны украинские спецслужбы планировали взорвать бомбой, которую хотели замаскировать под папку с документами. При этом были задержаны два россиянина, которые должны были доставить бомбу на место совершения теракта. Также был задержан москвич, проводивший для спецслужб Украины разведку по местам жительства и работы военных оборонного ведомства и их семей. Всем четырем задержанным грозит пожизненное заключение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинская сторона готовилась совершить серию терактов против сотрудников Минобороны России и их семей. По данному факту задержаны четыре россиянина, завербованные Киевом, сообщили журналисты. «Сорвана серия готовившихся спецслужбами Украины покушений на высокопоставленных военных Минобороны, участвующих в СВО, и членов их семей», — передает РИА «Новости». По данным ФСБ, одного из руководителей оборонного ведомства планировали взорвать в автомобиле с помощью бомбы. Ее хотели замаскировать под павербанк (зарядное устройство — прим. URA.RU). Для совершения теракта россиянин, завербованный Киевом, прибыл в Москву транзитом через Молдавию и Грузию и притворился депортированным. На данный момент он задержан. Другого военного Минобороны украинские спецслужбы планировали взорвать бомбой, которую хотели замаскировать под папку с документами. При этом были задержаны два россиянина, которые должны были доставить бомбу на место совершения теракта. Также был задержан москвич, проводивший для спецслужб Украины разведку по местам жительства и работы военных оборонного ведомства и их семей. Всем четырем задержанным грозит пожизненное заключение.