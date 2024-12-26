Украина готовила серию покушений на сотрудников Минобороны. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здание Министерства Обороны. Москва, министерство обороны рф, минобороны
Против некоторых сотрудников Минобороны и их семей хотели совершить теракты Фото:

Украинская сторона готовилась совершить серию терактов против сотрудников Минобороны России и их семей. По данному факту задержаны четыре россиянина, завербованные Киевом, сообщили журналисты.

«Сорвана серия готовившихся спецслужбами Украины покушений на высокопоставленных военных Минобороны, участвующих в СВО, и членов их семей», — передает РИА «Новости». По данным ФСБ, одного из руководителей оборонного ведомства планировали взорвать в автомобиле с помощью бомбы. Ее хотели замаскировать под павербанк (зарядное устройство — прим. URA.RU). Для совершения теракта россиянин, завербованный Киевом, прибыл в Москву транзитом через Молдавию и Грузию и притворился депортированным. На данный момент он задержан.

Другого военного Минобороны украинские спецслужбы планировали взорвать бомбой, которую хотели замаскировать под папку с документами. При этом были задержаны два россиянина, которые должны были доставить бомбу на место совершения теракта. Также был задержан москвич, проводивший для спецслужб Украины разведку по местам жительства и работы военных оборонного ведомства и их семей. Всем четырем задержанным грозит пожизненное заключение.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинская сторона готовилась совершить серию терактов против сотрудников Минобороны России и их семей. По данному факту задержаны четыре россиянина, завербованные Киевом, сообщили журналисты. «Сорвана серия готовившихся спецслужбами Украины покушений на высокопоставленных военных Минобороны, участвующих в СВО, и членов их семей», — передает РИА «Новости». По данным ФСБ, одного из руководителей оборонного ведомства планировали взорвать в автомобиле с помощью бомбы. Ее хотели замаскировать под павербанк (зарядное устройство — прим. URA.RU). Для совершения теракта россиянин, завербованный Киевом, прибыл в Москву транзитом через Молдавию и Грузию и притворился депортированным. На данный момент он задержан. Другого военного Минобороны украинские спецслужбы планировали взорвать бомбой, которую хотели замаскировать под папку с документами. При этом были задержаны два россиянина, которые должны были доставить бомбу на место совершения теракта. Также был задержан москвич, проводивший для спецслужб Украины разведку по местам жительства и работы военных оборонного ведомства и их семей. Всем четырем задержанным грозит пожизненное заключение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...