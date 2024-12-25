В Челябинскую области запретили ввозить табак и американскую кукурузу

В декабре в Челябинскую область запретили ввозить табак, семена кукурузы американского происхождения и другую растительную продукцию. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, всего служба запретила импортировать 338,7 т продукции.
«В декабре 2024 года на российско-казахстанском участке государственной границы не прошли фитосанитарный контроль 20 партий растительной продукции. Общий вес запрещенных к ввозу овощей и фруктов составил 338,7 тонны», — отметили в Россельхознадзоре.
Основную часть запрещенной продукции составили овощи и фрукты с отсутствующей или неправильно оформленной маркировкой. Среди них были 56,7 тонны винограда, 40 тонн репчатого лука, 160 тонн капусты, 39,3 тонны мандаринов, лимоны, хурма и миндаль.
Табак и кукуруза попали в категорию ввоза продукции без фитосанитарного сертификата. Служба запретила импортировать 3,3 тонны такого товара. В общей массе оказалось 150 кг табака и 200 килограммов семян кукурузы для посева. Также проверку не прошли 2,9 тонны овощей. Все грузы возвращены отправителю, а нарушители привлечены к ответственности.
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