В банках сняли ограничения на выдачу семейной ипотеки

Хуснуллин: в банках убрали лимиты на выдачу семейной ипотеки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С семейной ипотеки сняли ограничения, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин
С семейной ипотеки сняли ограничения, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин Фото:

Власти России сняли лимиты на выдачу семейной ипотеки в банках. Об этом на брифинге в правительстве сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает корреспондент URA.RU. 

«Раньше были определенные лимиты по ипотеке [для банков] и когда они заканчивались, то банки ждали, когда им новый дадут. Лимиты уже сняты. Даны поручения Минфину и банкам. Сейчас по мере выборки, по заявкам, столько им надо, столько и дают денег. Мы этот вопрос решили. Но сейчас возник другой — по дополнительному ограничению кредитования. Вот над этим мы работаем с банками. Как снять вот эти ограничения? Как выстроить эту работу? Мне еще нужно два-три дня, чтобы доработать этот вопрос», — сказал Марат Хуснуллин.

23 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал оперативно снять лимиты на выдачу семейной ипотеки. Он также заявил о необходимости расширения кредитования, чтобы обеспечить доступность жилья на «вторичке» там, где новостроек почти нет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти России сняли лимиты на выдачу семейной ипотеки в банках. Об этом на брифинге в правительстве сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает корреспондент URA.RU.  «Раньше были определенные лимиты по ипотеке [для банков] и когда они заканчивались, то банки ждали, когда им новый дадут. Лимиты уже сняты. Даны поручения Минфину и банкам. Сейчас по мере выборки, по заявкам, столько им надо, столько и дают денег. Мы этот вопрос решили. Но сейчас возник другой — по дополнительному ограничению кредитования. Вот над этим мы работаем с банками. Как снять вот эти ограничения? Как выстроить эту работу? Мне еще нужно два-три дня, чтобы доработать этот вопрос», — сказал Марат Хуснуллин. 23 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал оперативно снять лимиты на выдачу семейной ипотеки. Он также заявил о необходимости расширения кредитования, чтобы обеспечить доступность жилья на «вторичке» там, где новостроек почти нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...