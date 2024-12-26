В России могут ввести штрафы за использование VPN-сервисов. Об этом сообщил айти-специалист Юрий Гизатуллин.
По его словам, у Роскомнадзора есть возможности для отслеживания тех, кто пользуется VPN. Однако подобное вызывает вопросы о конфиденциальности данных и требует значительных ресурсов. «Технически это возможно, но с оговорками. Существуют технологии для анализа сетевого трафика, такие, как DPI (Deep Packet Inspection), которые по характеру трафика могут идентифицировать использование VPN», — заявил Гизатуллин. Его слова передает NEWS.RU.
Юрий Гизатуллин добавил, что использование VPN-сервисов в РФ зачастую связано не с обходом блокировок тех или иных приложений, а с обеспечением кибербезопасности. В связи с этим трудно говорить о законности такого подключения. Помимо прочего, возможное принятие закона о штрафах за использование VPN не станет массовой практикой и будет применяться точечно.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор разрабатывает приказ о выявлении интернет-трафика, дающего доступ к нелегальным ресурсам. Отмечается, что этот приказ не предполагает сбор информации с личных устройств интернет-пользователей. Нововведения касается исключительно регистрации сетевых адресов, используемых операторами связи.
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