Режим ЧС федерального масштаба объявили спустя 12 дней после разлива мазута в море

После разлива мазута в Керчи объявят режим ЧС
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Сергей Аксенов заявил, что из-за последствий после разлива мазута в Керчи объявят режим ЧС
Сергей Аксенов заявил, что из-за последствий после разлива мазута в Керчи объявят режим ЧС Фото:
новость из сюжета
На Кубани ввели режим ЧС после разлива мазута в Черном море

В Керчи после разлива мазута с двух затонувших танкеров 15 декабря объявят режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального масштаба. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.  

«Режим ЧС федерального уровня планируется объявить в связи с последствиями разлива мазута в Черном море из-за ЧП с танкерами», — заявил Аксенов во время интервью в программе «Серьезный разговор». Он опубликовал запись разговора на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

Ранее URA.RU спрашивало у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, когда на Кубани будет введен ЧС федерального уровня. Он ответил, что это зависит от рекомендаций специалистов.

ЧП с танкерами произошло 15 декабря. Тогда в Черное море в огромном объеме вытек мазут. На данный момент добровольцы принимают участие в спасении животных из-за экологической катастрофы и в операции по очистке песка и камней, передает VSE42.RU. 

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В Керчи после разлива мазута с двух затонувших танкеров 15 декабря объявят режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального масштаба. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.   «Режим ЧС федерального уровня планируется объявить в связи с последствиями разлива мазута в Черном море из-за ЧП с танкерами», — заявил Аксенов во время интервью в программе «Серьезный разговор». Он опубликовал запись разговора на своей странице в соцсети «ВКонтакте».  Ранее URA.RU спрашивало у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, когда на Кубани будет введен ЧС федерального уровня. Он ответил, что это зависит от рекомендаций специалистов. ЧП с танкерами произошло 15 декабря. Тогда в Черное море в огромном объеме вытек мазут. На данный момент добровольцы принимают участие в спасении животных из-за экологической катастрофы и в операции по очистке песка и камней, передает VSE42.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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