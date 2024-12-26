Режим ЧС федерального масштаба объявили спустя 12 дней после разлива мазута в море

В Керчи после разлива мазута с двух затонувших танкеров 15 декабря объявят режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального масштаба. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Режим ЧС федерального уровня планируется объявить в связи с последствиями разлива мазута в Черном море из-за ЧП с танкерами», — заявил Аксенов во время интервью в программе «Серьезный разговор». Он опубликовал запись разговора на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU спрашивало у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, когда на Кубани будет введен ЧС федерального уровня. Он ответил, что это зависит от рекомендаций специалистов.
ЧП с танкерами произошло 15 декабря. Тогда в Черное море в огромном объеме вытек мазут. На данный момент добровольцы принимают участие в спасении животных из-за экологической катастрофы и в операции по очистке песка и камней, передает VSE42.RU.
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