Вице-мэр Южноуральска ушел на СВО

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Вице-мэр подписал контракт с Минобороны
Вице-мэр подписал контракт с Минобороны Фото:

Заместитель главы Южноуральска (Челябинская область) подписал контракт о прохождении военной службы. Об этом URA.RU сообщили в мэрии.

«На протяжении нескольких лет я ежедневно общался с бойцами, которые вот-вот отправятся на передовую. Их настрой на победу, желание помогать военным, находящимся в зоне СВО с 2022 года, вдохновили меня. Не раздумывая, принял взвешенное решение подписать контракт. Семья меня полностью поддержала. Сделаю все возможное, чтобы приблизить нашу общую победу!», — цитируют в мэрии экс-чиновника.

Контрактник работал вице-мэром на протяжении почти четырех лет. О своем решении вступить в ряды защитников Отечества он заявил в конце декабря.

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Заместитель главы Южноуральска (Челябинская область) подписал контракт о прохождении военной службы. Об этом URA.RU сообщили в мэрии. «На протяжении нескольких лет я ежедневно общался с бойцами, которые вот-вот отправятся на передовую. Их настрой на победу, желание помогать военным, находящимся в зоне СВО с 2022 года, вдохновили меня. Не раздумывая, принял взвешенное решение подписать контракт. Семья меня полностью поддержала. Сделаю все возможное, чтобы приблизить нашу общую победу!», — цитируют в мэрии экс-чиновника. Контрактник работал вице-мэром на протяжении почти четырех лет. О своем решении вступить в ряды защитников Отечества он заявил в конце декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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