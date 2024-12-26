Вице-мэр Южноуральска ушел на СВО

Заместитель главы Южноуральска (Челябинская область) подписал контракт о прохождении военной службы. Об этом URA.RU сообщили в мэрии.
«На протяжении нескольких лет я ежедневно общался с бойцами, которые вот-вот отправятся на передовую. Их настрой на победу, желание помогать военным, находящимся в зоне СВО с 2022 года, вдохновили меня. Не раздумывая, принял взвешенное решение подписать контракт. Семья меня полностью поддержала. Сделаю все возможное, чтобы приблизить нашу общую победу!», — цитируют в мэрии экс-чиновника.
Контрактник работал вице-мэром на протяжении почти четырех лет. О своем решении вступить в ряды защитников Отечества он заявил в конце декабря.
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