25 декабря 2024

Mash: дочке «Роснефти» в ХМАО грозит штраф на миллиард рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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В адрес компании поданы 67 судебных исков
В адрес компании поданы 67 судебных исков Фото:

На дочернее предприятие «Роснефти» в ХМАО «Юганскнефтегаз» подано 67 судебных исков за разливы нефти, пишет Mash. Утверждается, что общая сумма претензий около 1,1 миллиард рублей.

«Крупнейшее нефтедобывающее предприятие „Роснефти“ хотят оштрафовать на рекордную в России сумму — 1,1 млрд рублей. Это 67 судебных исков за последние два года. И все — за ущерб природе», — пишет telegram-канал.

Последний иск в адрес компании был подан в ноябре, согласно информации в публикации. Предприятию грозит штраф в полмиллиона рублей за эксплуатацию трубопровода на Среднеугутском месторождении без разрешения и регистрации.

URA.RU направило запросы в Росприроднадзор ХМАО и РН «Юганскнефтегаз» с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответы не поступили.

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На дочернее предприятие «Роснефти» в ХМАО «Юганскнефтегаз» подано 67 судебных исков за разливы нефти, пишет Mash. Утверждается, что общая сумма претензий около 1,1 миллиард рублей. «Крупнейшее нефтедобывающее предприятие „Роснефти“ хотят оштрафовать на рекордную в России сумму — 1,1 млрд рублей. Это 67 судебных исков за последние два года. И все — за ущерб природе», — пишет telegram-канал. Последний иск в адрес компании был подан в ноябре, согласно информации в публикации. Предприятию грозит штраф в полмиллиона рублей за эксплуатацию трубопровода на Среднеугутском месторождении без разрешения и регистрации. URA.RU направило запросы в Росприроднадзор ХМАО и РН «Юганскнефтегаз» с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответы не поступили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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