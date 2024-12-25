Mash: дочке «Роснефти» в ХМАО грозит штраф на миллиард рублей

На дочернее предприятие «Роснефти» в ХМАО «Юганскнефтегаз» подано 67 судебных исков за разливы нефти, пишет Mash. Утверждается, что общая сумма претензий около 1,1 миллиард рублей.
«Крупнейшее нефтедобывающее предприятие „Роснефти“ хотят оштрафовать на рекордную в России сумму — 1,1 млрд рублей. Это 67 судебных исков за последние два года. И все — за ущерб природе», — пишет telegram-канал.
Последний иск в адрес компании был подан в ноябре, согласно информации в публикации. Предприятию грозит штраф в полмиллиона рублей за эксплуатацию трубопровода на Среднеугутском месторождении без разрешения и регистрации.
URA.RU направило запросы в Росприроднадзор ХМАО и РН «Юганскнефтегаз» с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответы не поступили.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!