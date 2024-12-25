Екатеринбурженка отдала 2 млн, услышав фразу «скоро Новый год»

26 декабря 2024 в 14:53 Размер текста - 17 +

Старушка доверилась незнакомцам и едва не лишилась всех сбережений Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пенсионерка в Екатеринбурге отдала мошенникам почти два миллиона рублей, услышав пароль «Скоро Новый год». Сотрудникам полиции удалось по горячим следам задержать одного из участников аферы. Подробности URA.RU раскрыл источник. «78-летняя женщина получила сообщение от человека, который представился ее бывшим коллегой. Во время звонка даже высветилась его фотография в телефоне. Он сообщил, что с ней свяжутся кураторы ФСБ, которые проверят, не помогает ли женщина Украине», — объяснил собеседник агентства. В итоге после общения с несколькими «сотрудниками ФСБ» пенсионерка договорилась передать через связного 1,9 млн рублей — все свои накопления, чтобы «задекларировать». Пожилая женщина встретилась в переулке с незнакомым мужчиной в черной одежде и черной маске на лице. Он назвал пароль: «Скоро Новый год», и старушка передала ему деньги. «Спустя время она осознала, что ее обманули, и обратилась в полицию. По горячим следам удалось найти курьера, им оказался водитель «Яндекс Такси». Тот пояснил, что получил задание в мессенджере от некого «Семы Селедкова» забрать у пенсионерки пакет. Понимая, что совершает преступление, он согласился. У мужчины были изъяты 1,7 млн, которые он не успел передать куратору. Расследование дела о мошенничестве продолжается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пенсионерка в Екатеринбурге отдала мошенникам почти два миллиона рублей, услышав пароль «Скоро Новый год». Сотрудникам полиции удалось по горячим следам задержать одного из участников аферы. Подробности URA.RU раскрыл источник. «78-летняя женщина получила сообщение от человека, который представился ее бывшим коллегой. Во время звонка даже высветилась его фотография в телефоне. Он сообщил, что с ней свяжутся кураторы ФСБ, которые проверят, не помогает ли женщина Украине», — объяснил собеседник агентства. В итоге после общения с несколькими «сотрудниками ФСБ» пенсионерка договорилась передать через связного 1,9 млн рублей — все свои накопления, чтобы «задекларировать». Пожилая женщина встретилась в переулке с незнакомым мужчиной в черной одежде и черной маске на лице. Он назвал пароль: «Скоро Новый год», и старушка передала ему деньги. «Спустя время она осознала, что ее обманули, и обратилась в полицию. По горячим следам удалось найти курьера, им оказался водитель «Яндекс Такси». Тот пояснил, что получил задание в мессенджере от некого «Семы Селедкова» забрать у пенсионерки пакет. Понимая, что совершает преступление, он согласился. У мужчины были изъяты 1,7 млн, которые он не успел передать куратору. Расследование дела о мошенничестве продолжается.