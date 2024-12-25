Екатеринбуржцы бросились арендовать квартиры из-за дорогой ипотеки

Спрос на долгосрочную аренду квартир в Екатеринбурге вырос на 13% за год, эксперты связывают это с дорогой ипотекой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимости».
«Повышенный интерес к долгосрочной интерес к долгосрочной аренде в 2024 году связан с решением покупателей отложить приобретение недвижимости, так как в условиях текущих рыночных ставок по ипотеке россияне занимают выжидательную позицию и делают выбор в пользу аренды. Если стоимость ипотеки будет снижаться, отложенный спрос может реализоваться на первичном и вторичном рынках», — прокомментировал руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев. Он добавил, что количество квартир для найма также становится больше — собственники предпочитают сдавать жилье, а не продавать.
Наибольший интерес к аренде квартир наблюдался в Екатеринбурге, Сочи, Томске, Москве и других городах. В первые три недели декабря выбор квартир увеличился на 47%. Средняя ставка аренды составила 30 тысяч рублей.
Эксперты не исключают, что если предложений квартир на рынке будет становиться больше, то арендные ставки могут снизиться. Однако итог зависит от динамики ключевой ставки ЦБ РФ и других внешних факторов.
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