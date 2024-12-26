В Челябинской области выбрали города для приема китайских туристов

Для китайских туристов составили маршруты путешествий по области Фото: Роман Наумов © URA.RU

Первыми территориями для приема китайских туристов в Челябинской области могут стать малые города региона. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Центра проектного развития (ЦПР) области, предложен маршрут с рабочим названием «Малое озерное кольцо».

«В настоящее время в регионе наблюдается устойчивый рост показателей туристической сферы. Объем турпотока растет. Вместе с тем наблюдается увеличение спроса к путешествиям по России со стороны иностранных туристов, в частности, из Китая. По заключению экспертов, область хорошо вписывается в их систему интересов, но должна быть готова к встрече иностранных туристов», — заявил гендиректор ЦПР Максим Мельников.

Разработана концепция с анализом целевой аудитории и проработкой базовых экскурсионных маршрутов для китайцев. Тур по малому озерному кольцу включили Златоуст, Миасс, Чебаркуль с возможностью радиального выезда в другие муниципалитеты. Среди последних есть Магнитогорск, Троицк, Сатка и Касли.

Представитель компании «Корпоративные решения» Ирина Хомутова подчеркнула важность развития инфраструктуры. Эксперт подчеркнула, что ключевым элементом является наличие гостиниц категорий три, четыре и пять звезд. Чтобы обеспечить комфортные условия проживания, специалисты предложили модель кольцевого маршрута с размещением в Челябинске.

«Работа над концепцией велась в течение года. За это время было организовано более 30 рабочих встреч, совещаний, стратегических сессий, круглых столов. Предложения, сформированные туроператорами, вошли в рабочий проект по организации въездного туризма для китайских туристов», — пояснила начальник управления аналитики и развития туризма ЦПР Анна Троицкая.

Работу провели по поручению губернатора Алексея Текслера. Она призвана показать китайским туристам не только традиционные места путешествий в Приморье, Москве и Санкт-Петербурге, но и уральский регион.