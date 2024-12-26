Челябинцы старше 56 лет стали чаще искать работу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ярмарка вакансий. Челябинск, работа, безработица, поиск работы, рынок труда, ярмарка вакансий, безработный
Люди в возрасте стали чаще остальных искать работу Фото:

Жители Челябинской области старше 56 лет в 2024 году стали чаще искать работу. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «МегаФон», данная возрастная категория соискателей стала самой многочисленной.

«В Челябинской области интернет-трафик на тематические ресурсы в 2024 году вырос на 63% по сравнению с 2023-м. Больше всего новых соискателей пришло из возрастной категории „56 лет и старше“ (плюс 16% пользователей). На втором месте — группа 46-55 лет с приростом на 13%. А вот молодежная аудитория до 25 лет, напротив, снизилась», — отметили в «МегаФоне».

Аналитики выявили значительный рост времени, проводимого соискателями на сайтах по трудоустройству. Мужчины в течение года искали новое место работы чаще. Они обеспечили основной прирост аудитории специализированных сайтов. При этом по среднему трафику и времени, проведенному на сайтах, оба пола примерно равны. В среднем время, затрачиваемое на поиск работы, составило 63 минуты в месяц, что на 19% больше по сравнению с 2023 годом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Челябинской области старше 56 лет в 2024 году стали чаще искать работу. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «МегаФон», данная возрастная категория соискателей стала самой многочисленной. «В Челябинской области интернет-трафик на тематические ресурсы в 2024 году вырос на 63% по сравнению с 2023-м. Больше всего новых соискателей пришло из возрастной категории „56 лет и старше“ (плюс 16% пользователей). На втором месте — группа 46-55 лет с приростом на 13%. А вот молодежная аудитория до 25 лет, напротив, снизилась», — отметили в «МегаФоне». Аналитики выявили значительный рост времени, проводимого соискателями на сайтах по трудоустройству. Мужчины в течение года искали новое место работы чаще. Они обеспечили основной прирост аудитории специализированных сайтов. При этом по среднему трафику и времени, проведенному на сайтах, оба пола примерно равны. В среднем время, затрачиваемое на поиск работы, составило 63 минуты в месяц, что на 19% больше по сравнению с 2023 годом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...