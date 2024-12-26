Челябинцы старше 56 лет стали чаще искать работу

Жители Челябинской области старше 56 лет в 2024 году стали чаще искать работу. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «МегаФон», данная возрастная категория соискателей стала самой многочисленной.
«В Челябинской области интернет-трафик на тематические ресурсы в 2024 году вырос на 63% по сравнению с 2023-м. Больше всего новых соискателей пришло из возрастной категории „56 лет и старше“ (плюс 16% пользователей). На втором месте — группа 46-55 лет с приростом на 13%. А вот молодежная аудитория до 25 лет, напротив, снизилась», — отметили в «МегаФоне».
Аналитики выявили значительный рост времени, проводимого соискателями на сайтах по трудоустройству. Мужчины в течение года искали новое место работы чаще. Они обеспечили основной прирост аудитории специализированных сайтов. При этом по среднему трафику и времени, проведенному на сайтах, оба пола примерно равны. В среднем время, затрачиваемое на поиск работы, составило 63 минуты в месяц, что на 19% больше по сравнению с 2023 годом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!