Челябинцы старше 56 лет стали чаще искать работу

26 декабря 2024 в 15:21 Размер текста - 17 +

Люди в возрасте стали чаще остальных искать работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Челябинской области старше 56 лет в 2024 году стали чаще искать работу. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «МегаФон», данная возрастная категория соискателей стала самой многочисленной. «В Челябинской области интернет-трафик на тематические ресурсы в 2024 году вырос на 63% по сравнению с 2023-м. Больше всего новых соискателей пришло из возрастной категории „56 лет и старше“ (плюс 16% пользователей). На втором месте — группа 46-55 лет с приростом на 13%. А вот молодежная аудитория до 25 лет, напротив, снизилась», — отметили в «МегаФоне». Аналитики выявили значительный рост времени, проводимого соискателями на сайтах по трудоустройству. Мужчины в течение года искали новое место работы чаще. Они обеспечили основной прирост аудитории специализированных сайтов. При этом по среднему трафику и времени, проведенному на сайтах, оба пола примерно равны. В среднем время, затрачиваемое на поиск работы, составило 63 минуты в месяц, что на 19% больше по сравнению с 2023 годом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинской области старше 56 лет в 2024 году стали чаще искать работу. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «МегаФон», данная возрастная категория соискателей стала самой многочисленной. «В Челябинской области интернет-трафик на тематические ресурсы в 2024 году вырос на 63% по сравнению с 2023-м. Больше всего новых соискателей пришло из возрастной категории „56 лет и старше“ (плюс 16% пользователей). На втором месте — группа 46-55 лет с приростом на 13%. А вот молодежная аудитория до 25 лет, напротив, снизилась», — отметили в «МегаФоне». Аналитики выявили значительный рост времени, проводимого соискателями на сайтах по трудоустройству. Мужчины в течение года искали новое место работы чаще. Они обеспечили основной прирост аудитории специализированных сайтов. При этом по среднему трафику и времени, проведенному на сайтах, оба пола примерно равны. В среднем время, затрачиваемое на поиск работы, составило 63 минуты в месяц, что на 19% больше по сравнению с 2023 годом.