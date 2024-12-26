Минздрав Азербайджана опубликовал список погибших при крушении самолета в Актау

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В списке погибших при крушении самолета в Казахстане числится 38 человек
В списке погибших при крушении самолета в Казахстане числится 38 человек Фото:
новость из сюжета
В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

Министерство здравоохранения Азербайджана обнародовало предварительный список погибших в результате крушения самолета авиакомпании AZAL в Казахстане. В настоящее время в списке указаны имена 25 человек, однако идентификация некоторых жертв продолжается.

«На данный момент подтверждены 25 погибших», — сообщили в Минздраве Азербайджана, передает РБК. Также продолжаются работы по установке личностей некоторых жертв. Общее число погибших составляет 38 человек.

Список опознанных погибших в авиакатастрофе самолета AZAL
Список опознанных погибших в авиакатастрофе самолета AZAL
Фото:

Утром 25 декабря в западной части Казахстана, недалеко от города Актау, произошла авиакатастрофа пассажирского самолета Embraer 190, принадлежащего авиакомпании Azerbaijan Airlines. Воздушное судно выполняло рейс из Баку в Грозный. На его борту находилось 67 человек. Представители Министерства транспорта Казахстана сообщили, что расследование крушения ведется совместно с представителями Азербайджана и Бразилии. Казахстан, Россия и Азербайджан обещают предоставлять открытую информацию о ходе расследования данного инцидента, передает «Царьград».

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Министерство здравоохранения Азербайджана обнародовало предварительный список погибших в результате крушения самолета авиакомпании AZAL в Казахстане. В настоящее время в списке указаны имена 25 человек, однако идентификация некоторых жертв продолжается. «На данный момент подтверждены 25 погибших», — сообщили в Минздраве Азербайджана, передает РБК. Также продолжаются работы по установке личностей некоторых жертв. Общее число погибших составляет 38 человек. Утром 25 декабря в западной части Казахстана, недалеко от города Актау, произошла авиакатастрофа пассажирского самолета Embraer 190, принадлежащего авиакомпании Azerbaijan Airlines. Воздушное судно выполняло рейс из Баку в Грозный. На его борту находилось 67 человек. Представители Министерства транспорта Казахстана сообщили, что расследование крушения ведется совместно с представителями Азербайджана и Бразилии. Казахстан, Россия и Азербайджан обещают предоставлять открытую информацию о ходе расследования данного инцидента, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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