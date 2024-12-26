Комплекс высоток по улице Труда возведут по проекту о КРТ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти утвердили планировку территории в Центральном районе Челябинска по улице Труда. Недалеко от зоопарка и «Уральской молнии» построят крупный жилой комплекс с детским садом и автостоянкой по проекту о комплексном развитии территории (КРТ). Инициаторами проекта являются компании МФК «ЕХЕ» и «Космическая гонка», площадь под застройку составит более двух гектаров, сообщается в документации, опубликованной 26 декабря на сайте мэрии.

«Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) по ул. Труда в Центральном районе города Челябинска (далее — документация по планировке территории). Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — говорится на сайте.

На территории площадью 1,2 гектаров планируется возвести комплекс многоквартирных жилых домов с нежилыми помещениями обслуживания жилой застройки и подземной автостоянкой на 242 машиноместа. Дома будут разной этажности высотой до 20 этажей. Также на территории площадью 0,8 гектаров построят многоквартирный жилой дом с детским садом на 73 места и подземной автостоянкой, рассчитанной на 165-180 машиномест.

Площадь под застройку нового жилого комплекса по улице Труда составит более двух гектаров сайт мэрии города Челябинска