Власти утвердили строительство крупного микрорайона в центре Челябинска. Карта

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Новостройки. Челябинск, дом, стройка, новостройка, многоэтажное строительство
Комплекс высоток по улице Труда возведут по проекту о КРТ Фото:

Власти утвердили планировку территории в Центральном районе Челябинска по улице Труда. Недалеко от зоопарка и «Уральской молнии» построят крупный жилой комплекс с детским садом и автостоянкой по проекту о комплексном развитии территории (КРТ). Инициаторами проекта являются компании МФК «ЕХЕ» и «Космическая гонка», площадь под застройку составит более двух гектаров, сообщается в документации, опубликованной 26 декабря на сайте мэрии.

«Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) по ул. Труда в Центральном районе города Челябинска (далее — документация по планировке территории). Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — говорится на сайте.

На территории площадью 1,2 гектаров планируется возвести комплекс многоквартирных жилых домов с нежилыми помещениями обслуживания жилой застройки и подземной автостоянкой на 242 машиноместа. Дома будут разной этажности высотой до 20 этажей. Также на территории площадью 0,8 гектаров построят многоквартирный жилой дом с детским садом на 73 места и подземной автостоянкой, рассчитанной на 165-180 машиномест.

Площадь под застройку нового жилого комплекса по улице Труда составит более двух гектаров
Площадь под застройку нового жилого комплекса по улице Труда составит более двух гектаров

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Власти утвердили планировку территории в Центральном районе Челябинска по улице Труда. Недалеко от зоопарка и «Уральской молнии» построят крупный жилой комплекс с детским садом и автостоянкой по проекту о комплексном развитии территории (КРТ). Инициаторами проекта являются компании МФК «ЕХЕ» и «Космическая гонка», площадь под застройку составит более двух гектаров, сообщается в документации, опубликованной 26 декабря на сайте мэрии. «Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) по ул. Труда в Центральном районе города Челябинска (далее — документация по планировке территории). Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — говорится на сайте. На территории площадью 1,2 гектаров планируется возвести комплекс многоквартирных жилых домов с нежилыми помещениями обслуживания жилой застройки и подземной автостоянкой на 242 машиноместа. Дома будут разной этажности высотой до 20 этажей. Также на территории площадью 0,8 гектаров построят многоквартирный жилой дом с детским садом на 73 места и подземной автостоянкой, рассчитанной на 165-180 машиномест.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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