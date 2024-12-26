26 декабря 2024

Депутата челябинского района жители заподозрили в коррупции

Депутата Решетова в Катав-Ивановском районе заподозрили в конфликте интересов
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутату Александру Решетову припомнили премии на должности в муниципалитете Фото:

Депутата собрания Катав-Ивановского района (Челябинская область) Александра Решетова жители заподозрили в коррупционном поведении. Жалобу направили в областную прокуратуру. Как следует из текста письма, депутатские функции Решетов совмещает с работой в муниципалитете, но глава района Николай Шиманович об этом не уведомил.

«В структуре администрации района присутствует отдел по соцполитике и туризму, которым руководит депутат Решетов Александр Сергеевич. Возможный конфликт интересов выражается в возможном получении денежного вознаграждения за действия и принятие решений на заседаниях собрания», — отмечено в тексте жалобы в прокуратуру (имеется в распоряжении URA.RU).

В обращении говорится, что сложилась ситуация, при которой глава муниципального образования, с одной стороны, подотчетен депутату, а, с другой, связан с ним финансовыми отношениями, например, возможностью премирования. Такое положение заявитель счел конфликтом интересов.

«В нарушение требований закона Шиманович о возникшем конфликте интересов, выразившемся в личной заинтересованности при выплате доходов в виде денежных средств подконтрольному сотруднику Решетову не уведомил собрание депутатов муниципального района. Каких-либо мер по предотвращению конфликта интересов не принято», — прозвучало в обращении.

Решетов сказал URA.RU, что должность является технической. Выплаты сотрудник муниципалитета получает на основании единого для всех положения о премировании.

«Никаких отдельных премий мне не выплачивается. А те, что есть, небольшие», — заявил URA.RU Решетов.

На имя врио главы района Галины Чертухиной направлено другое письмо. В бумаге подчеркнули, что Решетов председателя собрания о возможном конфликте интересов также не уведомлял. Коллеги депутата хотели бы увидеть его трудовой договор и данные о премиальных выплатах.

При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-службу районной администрации. Ответ будет опубликован, когда поступит.

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Депутата собрания Катав-Ивановского района (Челябинская область) Александра Решетова жители заподозрили в коррупционном поведении. Жалобу направили в областную прокуратуру. Как следует из текста письма, депутатские функции Решетов совмещает с работой в муниципалитете, но глава района Николай Шиманович об этом не уведомил. «В структуре администрации района присутствует отдел по соцполитике и туризму, которым руководит депутат Решетов Александр Сергеевич. Возможный конфликт интересов выражается в возможном получении денежного вознаграждения за действия и принятие решений на заседаниях собрания», — отмечено в тексте жалобы в прокуратуру (имеется в распоряжении URA.RU). В обращении говорится, что сложилась ситуация, при которой глава муниципального образования, с одной стороны, подотчетен депутату, а, с другой, связан с ним финансовыми отношениями, например, возможностью премирования. Такое положение заявитель счел конфликтом интересов. «В нарушение требований закона Шиманович о возникшем конфликте интересов, выразившемся в личной заинтересованности при выплате доходов в виде денежных средств подконтрольному сотруднику Решетову не уведомил собрание депутатов муниципального района. Каких-либо мер по предотвращению конфликта интересов не принято», — прозвучало в обращении. Решетов сказал URA.RU, что должность является технической. Выплаты сотрудник муниципалитета получает на основании единого для всех положения о премировании. «Никаких отдельных премий мне не выплачивается. А те, что есть, небольшие», — заявил URA.RU Решетов. На имя врио главы района Галины Чертухиной направлено другое письмо. В бумаге подчеркнули, что Решетов председателя собрания о возможном конфликте интересов также не уведомлял. Коллеги депутата хотели бы увидеть его трудовой договор и данные о премиальных выплатах. При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-службу районной администрации. Ответ будет опубликован, когда поступит.
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