Урожай-2025 застраховали от погодных аномалий

Росгидромету поручили подготовить подробный прогноз погоды для аграриев
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Росгидромет подготовит подробный прогноз погоды для аграриев
Росгидромет подготовит подробный прогноз погоды для аграриев Фото:

Аграриям представят максимально подробный прогноз на предстоящий сезон полевых работ. Такое поручение Росгидромету на совещании по обеспечению стабильного функционирования агропромышленного комплекса дал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

«Главный вопрос — это подготовка к следующему сезону — в первую очередь к посевной 2025 года. Минсельхозом предварительно сформирована структура посевных площадей. В том числе под новый урожай уже засеяно порядка 20 млн гектаров озимых культур», — сказал вице-премьер.

Дмитрий Патрушев отметил, что отечественный агропром полностью обеспечивает продовольственную безопасность страны и гарантирует выполнение экспортных обязательств. На его поддержку правительство в 2024 году выделило более 650 млрд рублей, уточнили в пресс-службе вице-премьера. 

«Важным инструментом для аграриев остается льготное кредитование. Несмотря на текущую ключевую ставку, этот механизм продолжает действовать. В 2024 году на него направлено более 330 млрд рублей. В 2025 году планируется сохранить объемы кредитования. Председатель правительства согласовал выделение в начале 2025 года более 28 млрд рублей на субсидирование новых кредитов непосредственно для посевной», — отметил вице-премьер.

Дмитрий Патрушев подчеркнул, что механизм будет скорректирован. Кредиты будут доступны свиноводству, понизят ставку для молочного животноводства.

Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу оперативно завершить подготовку и утвердить структуру посевных площадей на 2025 год, а также сделать план по использованию отечественных семян. Росгидромету поручено подготовить подробный прогноз на предстоящий сезон. 

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Аграриям представят максимально подробный прогноз на предстоящий сезон полевых работ. Такое поручение Росгидромету на совещании по обеспечению стабильного функционирования агропромышленного комплекса дал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. «Главный вопрос — это подготовка к следующему сезону — в первую очередь к посевной 2025 года. Минсельхозом предварительно сформирована структура посевных площадей. В том числе под новый урожай уже засеяно порядка 20 млн гектаров озимых культур», — сказал вице-премьер. Дмитрий Патрушев отметил, что отечественный агропром полностью обеспечивает продовольственную безопасность страны и гарантирует выполнение экспортных обязательств. На его поддержку правительство в 2024 году выделило более 650 млрд рублей, уточнили в пресс-службе вице-премьера.  «Важным инструментом для аграриев остается льготное кредитование. Несмотря на текущую ключевую ставку, этот механизм продолжает действовать. В 2024 году на него направлено более 330 млрд рублей. В 2025 году планируется сохранить объемы кредитования. Председатель правительства согласовал выделение в начале 2025 года более 28 млрд рублей на субсидирование новых кредитов непосредственно для посевной», — отметил вице-премьер. Дмитрий Патрушев подчеркнул, что механизм будет скорректирован. Кредиты будут доступны свиноводству, понизят ставку для молочного животноводства. Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу оперативно завершить подготовку и утвердить структуру посевных площадей на 2025 год, а также сделать план по использованию отечественных семян. Росгидромету поручено подготовить подробный прогноз на предстоящий сезон. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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