Урожай-2025 застраховали от погодных аномалий

Аграриям представят максимально подробный прогноз на предстоящий сезон полевых работ. Такое поручение Росгидромету на совещании по обеспечению стабильного функционирования агропромышленного комплекса дал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
«Главный вопрос — это подготовка к следующему сезону — в первую очередь к посевной 2025 года. Минсельхозом предварительно сформирована структура посевных площадей. В том числе под новый урожай уже засеяно порядка 20 млн гектаров озимых культур», — сказал вице-премьер.
Дмитрий Патрушев отметил, что отечественный агропром полностью обеспечивает продовольственную безопасность страны и гарантирует выполнение экспортных обязательств. На его поддержку правительство в 2024 году выделило более 650 млрд рублей, уточнили в пресс-службе вице-премьера.
«Важным инструментом для аграриев остается льготное кредитование. Несмотря на текущую ключевую ставку, этот механизм продолжает действовать. В 2024 году на него направлено более 330 млрд рублей. В 2025 году планируется сохранить объемы кредитования. Председатель правительства согласовал выделение в начале 2025 года более 28 млрд рублей на субсидирование новых кредитов непосредственно для посевной», — отметил вице-премьер.
Дмитрий Патрушев подчеркнул, что механизм будет скорректирован. Кредиты будут доступны свиноводству, понизят ставку для молочного животноводства.
Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу оперативно завершить подготовку и утвердить структуру посевных площадей на 2025 год, а также сделать план по использованию отечественных семян. Росгидромету поручено подготовить подробный прогноз на предстоящий сезон.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.