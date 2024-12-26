Британская разведка отметила успехи российских войск в Курской области. Согласно отчету, контрнаступление ВС РФ в этом регионе демонстрирует тактические достижения.
«Контрнаступление России в Курской области продолжается, и за последнюю неделю наблюдаются тактические успехи в установлении контроля над территорией», — говорится в отчете разведки, передает National Interest. Уточняется, что российские войска уверенно продвигаются вперед и постепенно оттесняют украинские части.
Ранним утром 6 августа украинские военные предприняли попытку наступления на территорию Курской области. В операции участвовали примерно 300 военнослужащих, 11 танков и около 20 единиц бронетехники. Боевые действия продолжаются, но в сентябре их интенсивность была значительно снижена.
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