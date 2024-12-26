NI: британская разведка признала успехи ВС РФ в Курской области

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В Великобритании заявили об успехах ВС РФ в Курской области
В Великобритании заявили об успехах ВС РФ в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Британская разведка отметила успехи российских войск в Курской области. Согласно отчету, контрнаступление ВС РФ в этом регионе демонстрирует тактические достижения. 

«Контрнаступление России в Курской области продолжается, и за последнюю неделю наблюдаются тактические успехи в установлении контроля над территорией», — говорится в отчете разведки, передает National Interest. Уточняется, что российские войска уверенно продвигаются вперед и постепенно оттесняют украинские части.

Ранним утром 6 августа украинские военные предприняли попытку наступления на территорию Курской области. В операции участвовали примерно 300 военнослужащих, 11 танков и около 20 единиц бронетехники. Боевые действия продолжаются, но в сентябре их интенсивность была значительно снижена.

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Британская разведка отметила успехи российских войск в Курской области. Согласно отчету, контрнаступление ВС РФ в этом регионе демонстрирует тактические достижения.  «Контрнаступление России в Курской области продолжается, и за последнюю неделю наблюдаются тактические успехи в установлении контроля над территорией», — говорится в отчете разведки, передает National Interest. Уточняется, что российские войска уверенно продвигаются вперед и постепенно оттесняют украинские части. Ранним утром 6 августа украинские военные предприняли попытку наступления на территорию Курской области. В операции участвовали примерно 300 военнослужащих, 11 танков и около 20 единиц бронетехники. Боевые действия продолжаются, но в сентябре их интенсивность была значительно снижена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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