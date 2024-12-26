Названы максимальные зарплаты таксистов в Перми

В Перми водители такси могут заработать только до 2,4 млн рублей в год. Это связано с ограничениями, которые устанавливают на доход для самозанятых. Некоторые водители уже достигли данного показателя в 2024 году, сообщил URA.RU сообщил источник знакомый с ситуацией.
«В Перми есть водители такси, которые в этом году уже заработали 2,4 млн рублей. Так как они оформлены в статусе самозанятых, по закону их годовой доход не может превышать эту сумму. Им приходится сидеть без работы и ждать, потока наступит 1 января. Только тогда они снова смогут выйти на линию и продолжить зарабатывать», — рассказал собеседник URA.RU.
Уточняется, что таксисты могут зарабатывать больше, но для этого необходимо иметь статус индивидуального предпринимателя и платить повышенный налог. Кроме этого, часть заработной платы, водители отдают за аренду автомобиля или его обслуживание, поэтому на руки им остается сумма в два раза меньше.
Ранее URA.RU рассказало, что жители Перми массово работают в такси нелегально. Водители не стремятся получать лицензию из-за возможного снижения доходов.
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