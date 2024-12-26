Хуснуллин рассказал URA.RU о подготовке закона, который позволит покупать жилье в рассрочку

В российском правительстве готовится проект, который установит законодательные меры регулирования оплаты за жилье в рассрочку. Об этом на брифинге кабмина сообщил вице-премьер и зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, передает корреспондент URA.RU.
«Мы сейчас действительно готовим меры законодательные, чтобы застройщики и банки были, ну, как минимум, уравнены в правах по вот этой рассрочке жилья», — рассказал Марат Хуснуллин на пресс-подходе. По его словам, в настоящее время нет законных мер, которые бы защитили застройщики от неуплаты рассрочки. В то же время ипотека на квартиру, выданная банком, защищена ипотечным залогом. Новые поправки, которые, вероятно, будут внесены в Госдуму в январе, помогут застройщикам продавать квартиры в рассрочку.
Так Хуснуллин ответил на вопрос корреспондента РФ о том, что в настоящее время россияне активно оформляют с застройщиками рассрочки на квартиры. Это связано с высокими процентами банковских ипотек. Сейчас рассрочки могут быть оформлены по неустойке до 30 лет.
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