Хуснуллин рассказал URA.RU о подготовке закона, который позволит покупать жилье в рассрочку

Хуснуллин: правительство готовит проект, регулирующий покупку жилья в рассрочку
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый законопроект поможет застройщикам продавать квартиру в рассрочку, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин
Новый законопроект поможет застройщикам продавать квартиру в рассрочку, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин Фото:

В российском правительстве готовится проект, который установит законодательные меры регулирования оплаты за жилье в рассрочку. Об этом на брифинге кабмина сообщил вице-премьер и зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, передает корреспондент URA.RU.

«Мы сейчас действительно готовим меры законодательные, чтобы застройщики и банки были, ну, как минимум, уравнены в правах по вот этой рассрочке жилья», — рассказал Марат Хуснуллин на пресс-подходе. По его словам, в настоящее время нет законных мер, которые бы защитили застройщики от неуплаты рассрочки. В то же время ипотека на квартиру, выданная банком, защищена ипотечным залогом. Новые поправки, которые, вероятно, будут внесены в Госдуму в январе, помогут застройщикам продавать квартиры в рассрочку.

Так Хуснуллин ответил на вопрос корреспондента РФ о том, что в настоящее время россияне активно оформляют с застройщиками рассрочки на квартиры. Это связано с высокими процентами банковских ипотек. Сейчас рассрочки могут быть оформлены по неустойке до 30 лет. 

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В российском правительстве готовится проект, который установит законодательные меры регулирования оплаты за жилье в рассрочку. Об этом на брифинге кабмина сообщил вице-премьер и зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, передает корреспондент URA.RU. «Мы сейчас действительно готовим меры законодательные, чтобы застройщики и банки были, ну, как минимум, уравнены в правах по вот этой рассрочке жилья», — рассказал Марат Хуснуллин на пресс-подходе. По его словам, в настоящее время нет законных мер, которые бы защитили застройщики от неуплаты рассрочки. В то же время ипотека на квартиру, выданная банком, защищена ипотечным залогом. Новые поправки, которые, вероятно, будут внесены в Госдуму в январе, помогут застройщикам продавать квартиры в рассрочку. Так Хуснуллин ответил на вопрос корреспондента РФ о том, что в настоящее время россияне активно оформляют с застройщиками рассрочки на квартиры. Это связано с высокими процентами банковских ипотек. Сейчас рассрочки могут быть оформлены по неустойке до 30 лет. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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