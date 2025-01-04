В Кургане в новом году застройщики планируют завершить строительство 18 жилых комплексов (ЖК). Больше половины из них находятся в самом крупном жилом массиве — Заозерном районе. Изюминками домов станет наличие собственных ТЦ, набережных, паркингов и скверов. О том, какие именно ЖК сдадут для горожан в 2025 году, — в материале корреспондента URA.RU.
ЖК в центре Кургана
В центральной части города достраиваются четыре жилых комплекса. По улицам Коли Мяготина и Куйбышева в завершающей стадии объекты застройщика «Атлант» — ЖК «Центральный» и «Счастье». Сдача 15-этажных домов запланирована на первый квартал 2025 года. ЖК в районе стадиона имени Брумеля будет иметь трехэтажный паркинг с детской зоной на крыше и переходом в дом.
До конца года «Атлант» также достроит «Квартал КЗКТ» на бывшей территории завода в границах улиц Невежина и Коли Мяготина. Сдача домов намечена на 30 ноября. На данный момент готовность квартала составляет 79%. Он будет состоять из семи многоэтажных домов. Изюминкой станет собственная аллея и сквер, в которых посадят хвойные и лиственные породы деревьев из тюменского питомника.
Застройщик «Близкий» завершает одноименный ЖК в границах улиц Ипподромная и Коли Мяготина. Жилой комплекс состоит из двух домов на четыре и девять этажей. Дома планируют сдать во втором квартале.
ЖК в Заозерном районе
Здесь идут самые масштабные стройки. В нескольких микрорайонах жилого массива завершается строительство сразу 11 жилых комплексов. Грандиозные проекты в рамках комплексного развития территории (КРТ) ведутся иногородними застройщиками возле двух водоемов. Тюменский девелопер ГК «Партнер» строит малоэтажный ЖК «Маяк» на берегу озера Черное. Первую очередь планируют сдать в конце 2025 года. На территории будущего комплекса обещают сделать большой многофункциональный центр, семейный ресторан, банный комплекс и благоустроить набережную с пляжем, а на острове посреди озера сделать парк с зоной для йоги. К созданию стратегии развития территории водоема привлекали проектировщиков из Казани.
На берегу озера Черное по улице Витебского до конца года планируют сдать еще несколько очередей ЖК «Районы-Кварталы». Проект принадлежит местному застройщику СЗ «Град». Рядом с жилым комплексом благоустроят набережную и создадут большой сквер с хвойными и лиственными деревьями.
Другой тюменский девелопер ГК «География» занимается комплексной застройкой в другой части Заозерного — возле озера Левашово. Строящемуся ЖК дали название — «Малиновые высоты». В течение восьми лет обещают возвести 99 домов переменной этажности, которые позволят создать отдельный район города. Пока к сдаче готовится первая очередь комфортного жилья. По срокам их должны ввести в эксплуатацию до конца третьего квартала. В рамках КРТ девелопер также благоустроит водоем, планируется создание пляжа.
До конца четвертого квартала планируют сдать первую очередь ЖК «Бульвар-Парк» в 13 микрорайоне Заозерного. Он находится недалеко от школы на 1500 мест. Его строит компания СЗ «Кристалл». Комплекс будет состоять из 12 многоэтажных домов. Особенностями проекта является наличие собственного торгового центра на территории комплекса и пешеходный бульвар. Свой пассаж также будет и у горожан в ЖК «Квартал Ботаники» в четвертом микрорайоне. Комплекс из девяти домов строит ГК «Геометрия». Две новые очереди жилья планируют сдать до четвертого квартала. На территории ЖК обещают возвести детский сад и сделать приватные зеленые дворы.
Несколько очередей таунхаусов планируют сдать в ЖК «Европа» в 15 микрорайоне Заозерного. Возведением малоэтажного жилья занимается «Сибирский Газовик». В восьмом микрорайоне Заозерного к сдаче готовится ЖК «Светлый», который строит челябинская фирма СЗ «Мегагруп». В первом микрорайоне ГК «Кургансельстрой» достраивает ЖК «Алексеевский», а в седьмом — ЖК «Акварели». В пятом микрорайоне до конца 2025 года местный застройщик «Стандарт» сдаст 11-этажный ЖК «Цветной бульвар».
ЖК в других микрорайонах Кургана
Близится к завершению строительство 17-этажного кирпичного дома с панорамным видом на реку Тобол на бульваре Солнечный в Западном районе. Сроки сдачи намечены на первый квартал 2025 года. Возведением высотки занимается ГК «Кургансельстрой». Еще один ЖК «Чемпионы» застройщик возведет по улице Карбышева в микрорайоне Рябково до конца третьего квартала.
В микрорайоне КСМ идет строительство экологичного малоэтажного жилого комплекса «Колибри», разработанного в клубном стиле. Высота домов будет не выше четырех этажей. Жилье возводит СЗ «Ресурс». Первую очередь обещают сдать во втором квартале. ЖК расположен в переулке Совхозный. В микрорайоне Арбинка одноименный ЖК планируют достроить до конца второго квартала 2025 года. Комплекс также будет состоять из четырехэтажных домов. Жилье возводит ГК «Стройгарант».
Ранее URA.RU писало, что курганские застройщики гонятся за трендами, чтобы привлечь новых клиентов. На фоне возросшей конкуренции на строительном рынке и растущих ставок по ипотеке бизнесмены начали активно проектировать и строить ЖК с собственными ТЦ, водоемами и пляжами, подземным паркингом и зонами отдыха на крышах.
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