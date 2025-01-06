Челябинцам раскрыли, что произойдет с рынком жилищного кредитования в 2025 году

Риэлтор Шатрукова: в Челябинске в 2025 году выдача ипотеки снизится на 25%

07 января 2025 в 09:00 Размер текста - 17 +

Рынок жилищного кредитования в 2025 году будет по-прежнему в стагнации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Игроки на рынке недвижимости в Челябинске ожидают, что в 2025 году выдача ипотеки и спрос по ней снизится на 25-30%, особенно на рынке вторичного жилья. Это произойдет в том случае, если ЦБ продолжит и далее ужесточать кредитную политику и поднимать ключевую ставку, рассказала URA.RU президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «Рынок жилищного кредитования в 2025 году будет по-прежнему в стагнации, выдача кредитов в Челябинске будет однозначно ниже, чем в 2024 году, по моему прогнозу минус 25-30% в количестве ипотек и в суммарном выражении. При этом семейная ипотека останется примерно на уровне конца 2024 года», — поделилась Шатрукова. Также президент гильдии риелторов «Южный Урал» отметила, что по госпрограммам ожидается три сценария развития. Во-первых, может произойти увеличение ставки по семейной ипотеке, но она все равно будет в два раза ниже ставки на вторичку. Во-вторых, возможно, что государство начнет полностью компенсировать банкам разницу между ключевой ставкой и ставкой по госпрограммам. На данный момент разница компенсируется лишь частично. Соответственно банки остаются в убытках по этим программам. И наконец, третьим вероятным сценарием может оказаться то, что государство начнет выдавать новые программы господдержки для разных слоев населения. Речь идет о медиках, учителях, работниках градообразующих предприятий и многих других категориях граждан. При этом Шатрукова отметила, что к весне в Челябинске и области ожидается новый всплеск продажи частных домов и коттеджей (ИЖС). Но надежных застройщиков в этой сфере остается все меньше. Это опять же связано с тем, что после введения эскроу-счетов не все могут позволить себе строить жилье на свои денежные средства, а банки далеко не всех кредитуют в сложившейся ситуации. Эксперт подчеркнула, что все покажет средневзвешенная инфляция и выразила надежду на то, что она наконец достигнет уровня, к которому стремится ЦБ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Игроки на рынке недвижимости в Челябинске ожидают, что в 2025 году выдача ипотеки и спрос по ней снизится на 25-30%, особенно на рынке вторичного жилья. Это произойдет в том случае, если ЦБ продолжит и далее ужесточать кредитную политику и поднимать ключевую ставку, рассказала URA.RU президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «Рынок жилищного кредитования в 2025 году будет по-прежнему в стагнации, выдача кредитов в Челябинске будет однозначно ниже, чем в 2024 году, по моему прогнозу минус 25-30% в количестве ипотек и в суммарном выражении. При этом семейная ипотека останется примерно на уровне конца 2024 года», — поделилась Шатрукова. Также президент гильдии риелторов «Южный Урал» отметила, что по госпрограммам ожидается три сценария развития. Во-первых, может произойти увеличение ставки по семейной ипотеке, но она все равно будет в два раза ниже ставки на вторичку. Во-вторых, возможно, что государство начнет полностью компенсировать банкам разницу между ключевой ставкой и ставкой по госпрограммам. На данный момент разница компенсируется лишь частично. Соответственно банки остаются в убытках по этим программам. И наконец, третьим вероятным сценарием может оказаться то, что государство начнет выдавать новые программы господдержки для разных слоев населения. Речь идет о медиках, учителях, работниках градообразующих предприятий и многих других категориях граждан. При этом Шатрукова отметила, что к весне в Челябинске и области ожидается новый всплеск продажи частных домов и коттеджей (ИЖС). Но надежных застройщиков в этой сфере остается все меньше. Это опять же связано с тем, что после введения эскроу-счетов не все могут позволить себе строить жилье на свои денежные средства, а банки далеко не всех кредитуют в сложившейся ситуации. Эксперт подчеркнула, что все покажет средневзвешенная инфляция и выразила надежду на то, что она наконец достигнет уровня, к которому стремится ЦБ.