«Далеко до Минска или некому подвезти»: Лукашенко наехал на Пашиняна

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил подвести до Минска делегацию Армении и, в частности, премьер-министра страны Никола Пашиняна. Это предложение прозвучало на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
«А что за проблема? Далеко до Минска или некому вас подвезти? Ну, мы организуем, если нужно», — сказал Александр Лукашенко, заседание ЕАЭС транслируется на телеканале «Россия 24». Таким образом глава республики отреагировал на заявление Пашиняна об участии армянской делегации в заседании по видеоконференции.
Пашинян опоздал на это заседание из-за того, что не мог подключиться по видеосвязи. Ранее, летом 2024 года, премьер Армении заявлял, что он не будет посещать Белоруссию, пока ее возглавляет Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин открыл заседание ЕАЭС 26 декабря, проходящее в Белоруссии. На заседании подводятся итоги года, рассматриваются планы на перспективы, новые решения, направленные на углубление сотрудничества в рамках ЕАЭС.
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