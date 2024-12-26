Пашинян опоздал на совещание с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опоздал на заседание Высшего Евразийского экономического совета с президентом РФ Владимиром Путиным. Армянский дипломат поспросил прощения за задержку
«Никол Владимирович просит прощения, сейчас подойдет,» — передали слова представителя премьера Армении участникам совещания. Сообщает телеканал «Звезда».
Как уточняют авторы текста, по неизвестным причинам Пашинян несколько минут не мог подключиться к заседанию, что вызвало временную задержку начала сессии. Детали инцидента и причины задержки пока не раскрыты.
На состоявшемся совещании присутствовали главы государств группы пяти: президент России Владимир Путин, президенты Белоруссии — Александр Лукашенко, Казахстана — Касым-Жомарт Токаев и Киргизии — Садыр Жапаров. Как ранее сообщал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, премьер-министр Армении Никол Пашинян из-за положительного результата теста на коронавирус участвовал в мероприятии по видеосвязи.
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