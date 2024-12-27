Челябинский автосалон оспорил решение оставить его без земли в Сосновском районе

28 декабря 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Суд оставил автосалон без земли, которую тот не использовал Фото: Денис Моргунов © URA.RU Челябинский автосалон «Регинас» подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда оставить его без земли в Сосновском районе площадью 44,6 тысячи квадратных метров. Как следует из материалов дела, договор аренды недвижимости подписали 17 лет назад, однако пашня пришла в запустение. Решение суд принял, сославшись на изменение статуса объекта. «Принять апелляционную жалобу ООО „Регинас“ на решение Арбитражного суда Челябинской области от 19 ноября 2024 года. Назначить дело к судебному разбирательству», — отмечено в определении суда. Первоначально земля была сдана в аренду Южно-Уральскому научно-исследовательскому институту плодоовощеводства и картофелеводства. На участке можно было заниматься научным обеспечением сельского хозяйства, хранить и перерабатывать сельхозпродукцию, вести другую аграрную работу. Однако НИИ уступил актив «Регинасу», а тот ничего на участке делать не стал. В октябре 2022 года районные власти изменили статус участка, вместо сельскохозяйственных он стал относиться к землям населенных пунктов. Поскольку «Регинас» зданий и сооружений не построил, а в новом качестве участок не арендовал, права он на него утратил. Так отмечали юристы Росимущества, и с доводами суд согласился. Он указал, что для аренды надо пройти конкурсные процедуры и выиграть право на открытых торгах. Автосалону не помогло даже озвученное намерение начать на земле работу. Арендатор решил создать научно-исследовательскую лабораторию по развитию импортозамещения и техмодернизации агропромышленного комплекса. «Регинас» собирался обучать студентов Южно-Уральского государственною аграрного университета взаимодействовать с новой техникой. Проанализировав доводы, суд не усмотрел намерения компании задействовать землю для сельского хозяйства с соблюдением особого режима использования. В своем ответе URA.RU врио руководителя управления Росимущества Наталья Кадышева указала на существенное нарушение условий договора аренды. Представители «Регинаса» на запрос не ответили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский автосалон «Регинас» подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда оставить его без земли в Сосновском районе площадью 44,6 тысячи квадратных метров. Как следует из материалов дела, договор аренды недвижимости подписали 17 лет назад, однако пашня пришла в запустение. Решение суд принял, сославшись на изменение статуса объекта. «Принять апелляционную жалобу ООО „Регинас“ на решение Арбитражного суда Челябинской области от 19 ноября 2024 года. Назначить дело к судебному разбирательству», — отмечено в определении суда. Первоначально земля была сдана в аренду Южно-Уральскому научно-исследовательскому институту плодоовощеводства и картофелеводства. На участке можно было заниматься научным обеспечением сельского хозяйства, хранить и перерабатывать сельхозпродукцию, вести другую аграрную работу. Однако НИИ уступил актив «Регинасу», а тот ничего на участке делать не стал. В октябре 2022 года районные власти изменили статус участка, вместо сельскохозяйственных он стал относиться к землям населенных пунктов. Поскольку «Регинас» зданий и сооружений не построил, а в новом качестве участок не арендовал, права он на него утратил. Так отмечали юристы Росимущества, и с доводами суд согласился. Он указал, что для аренды надо пройти конкурсные процедуры и выиграть право на открытых торгах. Автосалону не помогло даже озвученное намерение начать на земле работу. Арендатор решил создать научно-исследовательскую лабораторию по развитию импортозамещения и техмодернизации агропромышленного комплекса. «Регинас» собирался обучать студентов Южно-Уральского государственною аграрного университета взаимодействовать с новой техникой. Проанализировав доводы, суд не усмотрел намерения компании задействовать землю для сельского хозяйства с соблюдением особого режима использования. В своем ответе URA.RU врио руководителя управления Росимущества Наталья Кадышева указала на существенное нарушение условий договора аренды. Представители «Регинаса» на запрос не ответили.