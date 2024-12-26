В Челябинске в ноябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос на долгосрочную аренду квартир-студий вырос на 10% до 25 тысяч рублей в месяц. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».
«За год в Челябинске спрос на долгосрочную аренду квартир в среднем вырос на 10%. Интерес к студиям за год увеличился на 21%, к объектам с четырьмя комнатами и более — на 18%, к „трешкам“ — на 14%, к „двушкам“ и „однушкам“ — на 8%», — сообщили в пресс-службе.
Как отмечает руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев, во многом рост интереса к долгосрочной аренде в 2024 году в Челябинске связан с тем, что челябинцы решили на покупать квартир в условиях непростой ситуации, связанной с ипотечным кредитованием. Упадет спрос на аренду жилья скорее всего только тогда, когда ставки по ипотеке снизятся или появятся новые инструменты по приобретению жилой недвижимости.
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