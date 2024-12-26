В ХМАО нефтяники отказались приглашать звезд на новогодние корпоративы

Большинство нефтяных компаний в ХМАО не стали приглашать звездных гостей на корпоративы в канун Нового года. Исключением стал Когалым, куда приезжала экс-солистка «Блестящих» Анна Семенович.
«Говорят, Семенович зажигала на юбилее у когалымского филиала компании „Башнефтегеофизика“. Заодно и с наступающим поздравила. А у „Лукойла“ большой корпоратив отменили всего за пару дней, объяснив это ужесточением бюджетной политики», — рассказал URA.RU источник.
«Не отличился корпоративом и „Сургутнефтегаз“. Приезжали лишь театралы из Омска, которые ставили детские утренники. Их сложно назвать звездами», — добавил другой собеседник агентства.
Без селебрити остались и энергетики. Сотрудникам «Россети Тюмень» организовали торжественную часть с фуршетом, после чего гости отправились веселиться самостоятельно. На широкую ногу в этом году не гуляют и газовики. «Новый гендиректор у дочки „Газпрома“ в Югорске решил минимизировать развлекательную программу. Раньше на закрытую вечеринку из звезд приезжал и SHAMAN, и Агутин. В этом году корпоративы проходят в реконструированном культурно-спортивном комплексе „Норд“, там выступают местные артисты», — прокомментировал еще один источник агентства. А работников «Газпром трансгаз Сургут» с Новым годом поздравляют артисты центра культуры и досуга «Камертон», которые считаются визитной карточкой компании.
А вот 2024 год югорские нефтяники встретили весьма нескучно: у одних выступали юмористы популярного на ТНТ шоу «Однажды в России», а у других — Александр Панайотов и Кай Метов. Особым праздничным настроением по слухам тогда отличился руководитель компании «Экос» в Нефтеюганске. Он якобы разыграл среди работников новый автомобиль.
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