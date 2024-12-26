Глава «ФОРЭС» подтвердил готовность выплатить 15 млн за подбитый истребитель. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация выставки "Герои" в музее ИЗО. Екатеринбург, шмотьев сергей
Сергей Шмотьев выразил гордость за героизм военнослужащих ВС РФ Фото:

Генеральный директор компании «ФОРЭС» Сергей Шмотьев подтвердил готовность к выплате премии в размере 15 миллионов рублей за уничтожение первого американского истребителя F-16, который сбили в зоне спецоперации РФ на Украине, а именно в Запорожской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.

«Выплата за сбитый F-16 — это наш вклад в поддержку тех, кто ежедневно рискует жизнью ради безопасности Родины. Мы гордимся героизмом наших военных и будем продолжать оказывать им всестороннюю помощь», — сказал Шмотьев. Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации уничтожили самолет в момент, когда пилот готовился к нанесению ракетного удара.

О вознаграждении за уничтожение первого F-16 Шмотьев заявил еще на полях международного экономического форума в Санкт-Петербурге и также напомнил о выплатах за подбитые американские танки. «Мы за первый танк заплатили пять миллионов рублей, за последующие — по 500 тысяч рублей. Вознаграждение доходит до бойцов, которые защищают страну», — подчеркнул он.

Первое вручение сертификатов восьми военнослужащим за уничтожение танков Leopard 2 на общую сумму 4 млн рублей состоялось 20 июля 2023 года. За это время «ФОРЭС» передала российским солдатам и офицерам денежные вознаграждения более чем на 33 млн рублей. В 2023 году выплаты составили 16,9 млн рублей, по итогам этого года — 17 млн рублей.

Организация активно поддерживает военнослужащих. Так, общий объем помощи, включая поставки техники, гуманитарных грузов и финансирование учебных частей, превысил 230 млн рублей. «Гуманитарная миссия по поддержке ВС РФ в рамках специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины будет продолжена до полного поражения противника и окончания СВО», — отметили в компании. Вместе с этим также оказывается и гуманитарная поддержка жителей Новороссии. «ФОРЭС» продолжает развивать инициативы по социальным проектам, направленным на восстановление территорий, пострадавших от боевых действий.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генеральный директор компании «ФОРЭС» Сергей Шмотьев подтвердил готовность к выплате премии в размере 15 миллионов рублей за уничтожение первого американского истребителя F-16, который сбили в зоне спецоперации РФ на Украине, а именно в Запорожской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «Выплата за сбитый F-16 — это наш вклад в поддержку тех, кто ежедневно рискует жизнью ради безопасности Родины. Мы гордимся героизмом наших военных и будем продолжать оказывать им всестороннюю помощь», — сказал Шмотьев. Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации уничтожили самолет в момент, когда пилот готовился к нанесению ракетного удара. О вознаграждении за уничтожение первого F-16 Шмотьев заявил еще на полях международного экономического форума в Санкт-Петербурге и также напомнил о выплатах за подбитые американские танки. «Мы за первый танк заплатили пять миллионов рублей, за последующие — по 500 тысяч рублей. Вознаграждение доходит до бойцов, которые защищают страну», — подчеркнул он. Первое вручение сертификатов восьми военнослужащим за уничтожение танков Leopard 2 на общую сумму 4 млн рублей состоялось 20 июля 2023 года. За это время «ФОРЭС» передала российским солдатам и офицерам денежные вознаграждения более чем на 33 млн рублей. В 2023 году выплаты составили 16,9 млн рублей, по итогам этого года — 17 млн рублей. Организация активно поддерживает военнослужащих. Так, общий объем помощи, включая поставки техники, гуманитарных грузов и финансирование учебных частей, превысил 230 млн рублей. «Гуманитарная миссия по поддержке ВС РФ в рамках специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины будет продолжена до полного поражения противника и окончания СВО», — отметили в компании. Вместе с этим также оказывается и гуманитарная поддержка жителей Новороссии. «ФОРЭС» продолжает развивать инициативы по социальным проектам, направленным на восстановление территорий, пострадавших от боевых действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...