Глава «ФОРЭС» подтвердил готовность выплатить 15 млн за подбитый истребитель. Фото

26 декабря 2024 в 21:31 Размер текста - 17 +

Сергей Шмотьев выразил гордость за героизм военнослужащих ВС РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Генеральный директор компании «ФОРЭС» Сергей Шмотьев подтвердил готовность к выплате премии в размере 15 миллионов рублей за уничтожение первого американского истребителя F-16, который сбили в зоне спецоперации РФ на Украине, а именно в Запорожской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «Выплата за сбитый F-16 — это наш вклад в поддержку тех, кто ежедневно рискует жизнью ради безопасности Родины. Мы гордимся героизмом наших военных и будем продолжать оказывать им всестороннюю помощь», — сказал Шмотьев. Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации уничтожили самолет в момент, когда пилот готовился к нанесению ракетного удара. О вознаграждении за уничтожение первого F-16 Шмотьев заявил еще на полях международного экономического форума в Санкт-Петербурге и также напомнил о выплатах за подбитые американские танки. «Мы за первый танк заплатили пять миллионов рублей, за последующие — по 500 тысяч рублей. Вознаграждение доходит до бойцов, которые защищают страну», — подчеркнул он. Первое вручение сертификатов восьми военнослужащим за уничтожение танков Leopard 2 на общую сумму 4 млн рублей состоялось 20 июля 2023 года. За это время «ФОРЭС» передала российским солдатам и офицерам денежные вознаграждения более чем на 33 млн рублей. В 2023 году выплаты составили 16,9 млн рублей, по итогам этого года — 17 млн рублей. Организация активно поддерживает военнослужащих. Так, общий объем помощи, включая поставки техники, гуманитарных грузов и финансирование учебных частей, превысил 230 млн рублей. «Гуманитарная миссия по поддержке ВС РФ в рамках специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины будет продолжена до полного поражения противника и окончания СВО», — отметили в компании. Вместе с этим также оказывается и гуманитарная поддержка жителей Новороссии. «ФОРЭС» продолжает развивать инициативы по социальным проектам, направленным на восстановление территорий, пострадавших от боевых действий. Фото: пресс-служба «ФОРЭС» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генеральный директор компании «ФОРЭС» Сергей Шмотьев подтвердил готовность к выплате премии в размере 15 миллионов рублей за уничтожение первого американского истребителя F-16, который сбили в зоне спецоперации РФ на Украине, а именно в Запорожской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «Выплата за сбитый F-16 — это наш вклад в поддержку тех, кто ежедневно рискует жизнью ради безопасности Родины. Мы гордимся героизмом наших военных и будем продолжать оказывать им всестороннюю помощь», — сказал Шмотьев. Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации уничтожили самолет в момент, когда пилот готовился к нанесению ракетного удара. О вознаграждении за уничтожение первого F-16 Шмотьев заявил еще на полях международного экономического форума в Санкт-Петербурге и также напомнил о выплатах за подбитые американские танки. «Мы за первый танк заплатили пять миллионов рублей, за последующие — по 500 тысяч рублей. Вознаграждение доходит до бойцов, которые защищают страну», — подчеркнул он. Первое вручение сертификатов восьми военнослужащим за уничтожение танков Leopard 2 на общую сумму 4 млн рублей состоялось 20 июля 2023 года. За это время «ФОРЭС» передала российским солдатам и офицерам денежные вознаграждения более чем на 33 млн рублей. В 2023 году выплаты составили 16,9 млн рублей, по итогам этого года — 17 млн рублей. Организация активно поддерживает военнослужащих. Так, общий объем помощи, включая поставки техники, гуманитарных грузов и финансирование учебных частей, превысил 230 млн рублей. «Гуманитарная миссия по поддержке ВС РФ в рамках специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины будет продолжена до полного поражения противника и окончания СВО», — отметили в компании. Вместе с этим также оказывается и гуманитарная поддержка жителей Новороссии. «ФОРЭС» продолжает развивать инициативы по социальным проектам, направленным на восстановление территорий, пострадавших от боевых действий.