Путин: экономика России выросла на 4% за год

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Путин заявил, что экономика РФ выросла на 3,9-4%, а Белоруссии — на 5,4-5,5%
Путин заявил, что экономика РФ выросла на 3,9-4%, а Белоруссии — на 5,4-5,5% Фото:

Экономика РФ выросла почти на 4% за 2024 год. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин.

«По результатам в России мы тоже в целом довольны результатами. 3,9% скорее всего будет, хоть 4%», — сообщил Владимир Путин на пресс-подходе после заседания ЕврАзЭС, его слова передает корреспондент URA.RU.

Президент РФ отметил, что это это объективные данные: в России происходит существенный рост товарооборота, в то время как у ее ранее традиционных партнеров в Еврозоне — рецессия. Российский глава также отметил рост экономики Белоруссии — на 5,4-5,5%. По словам Путина, это хороший результат. 

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Экономика РФ выросла почти на 4% за 2024 год. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин. «По результатам в России мы тоже в целом довольны результатами. 3,9% скорее всего будет, хоть 4%», — сообщил Владимир Путин на пресс-подходе после заседания ЕврАзЭС, его слова передает корреспондент URA.RU. Президент РФ отметил, что это это объективные данные: в России происходит существенный рост товарооборота, в то время как у ее ранее традиционных партнеров в Еврозоне — рецессия. Российский глава также отметил рост экономики Белоруссии — на 5,4-5,5%. По словам Путина, это хороший результат. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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