Путин: экономика России выросла на 4% за год

Экономика РФ выросла почти на 4% за 2024 год. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин.
«По результатам в России мы тоже в целом довольны результатами. 3,9% скорее всего будет, хоть 4%», — сообщил Владимир Путин на пресс-подходе после заседания ЕврАзЭС, его слова передает корреспондент URA.RU.
Президент РФ отметил, что это это объективные данные: в России происходит существенный рост товарооборота, в то время как у ее ранее традиционных партнеров в Еврозоне — рецессия. Российский глава также отметил рост экономики Белоруссии — на 5,4-5,5%. По словам Путина, это хороший результат.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.