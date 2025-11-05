«Гимном не будет»: продюсер оценил шансы новой песни SHAMANа про 4 ноября

SHAMAN спел новую песню, посвященную Дню народного единства Фото: Илья Московец © URA.RU

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) презентовал новую патриотическую песню, посвященную Дню Народного единства. Композицию под названием «4 ноября» он впервые спел вместе с ее автором, сенатором от Нижегородской области Александром Вайнбергом, на гала-концерте проекта «Современная музыкальная карта России» в Национальном центре «Россия».

Продюсер Павел Рудченко в беседе с URA.RU предположил, что эта песня вряд ли станет гимном этого праздника из-за ее текстовой перегруженности и сложности восприятия.

«Думаю, что данная песня, может, и задумывалась как гимн к данному празднику, но мне кажется, что она перегружена. Она воспринимается довольно сложно и тяжеловато. Хотя исполнение интересное и патриотичное. Поэтому мне кажется, что сама по себе песня будет жить дальше, но гимном праздника Дня единства она вряд ли станет», — заявил Рудченко.

Продюсер также отметил, что по этой же причине песню будет слушать в основном взрослая аудитория. По его словам, эта композиция вряд ли станет популярной, так как она тематическая, и ее исполнение может быть востребовано только в этот праздник.

«Из-за своего сложного восприятия эта песня в большей степени будет поддерживаться взрослой аудиторией в возрасте старше 35 лет. Но, скорее всего, о ней будут вспоминать именно 4 ноября, так как она посвящена конкретно этой дате. В обычной жизни ее вряд ли будут слушать. Ее исполнение, скорее всего, будет не востребовано», — считает Павел Рудченко.

Сам SHAMAN заявлял в своем telegram-канале, что композиция рассказывает о любви и ответственности за родную землю, о ратных подвигах русских воинов. «Эта песня одинаково актуально звучала бы в боях у Полтавы, Бородино, за Брест, Сталинград и, конечно, наш Донбасс. Каждый раз, когда враг стоял у порога нашей страны или претендовал на наши земли, мы объединялись ради освобождения Отечества», — написал певец.