Путин назвал задачу номер один на следующий год

Глава РФ Владимир Путин заявил, что задача номер один на 2025 год - решать задачи СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Задача номер один для России в 2025 году — решать все задачи СВО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Исходим из того, что будем решать все задачи специальной военной операции. Это вообще задача номер один», — отметил Владимир Путин на пресс-подходе после заседания Высшего Евразийского экономического совета, его слова передает корреспондент URA.RU.
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