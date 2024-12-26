Путин назвал задачу номер один на следующий год

Путин: задача номер один в 2025 году — решать все задачи спецоперации
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Глава РФ Владимир Путин заявил, что задача номер один на 2025 год - решать задачи СВО
Глава РФ Владимир Путин заявил, что задача номер один на 2025 год - решать задачи СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Задача номер один для России в 2025 году — решать все задачи СВО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Исходим из того, что будем решать все задачи специальной военной операции. Это вообще задача номер один», — отметил Владимир Путин на пресс-подходе после заседания Высшего Евразийского экономического совета, его слова передает корреспондент URA.RU.

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Задача номер один для России в 2025 году — решать все задачи СВО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Исходим из того, что будем решать все задачи специальной военной операции. Это вообще задача номер один», — отметил Владимир Путин на пресс-подходе после заседания Высшего Евразийского экономического совета, его слова передает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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