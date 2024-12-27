Вынесен приговор членам ОПГ, созданной братьями-сутенерами в Екатеринбурге

27 декабря 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

На скамье подсудимых оказались 19 человек Фото: Алексей Колчин © URA.RU В Екатеринбурге осудили членов крупнейшей банды сутенеров, которую организовали братья Александр и Андрей Колосовы. Последний до приговора не дожил. Подробнее об истории — в материале URA.RU. По версии следствия, в 2017 году Колосовы создали сеть фирм, которые поставляли секс-работниц в сауны. Количество сотрудников переваливало за сотню. Многих девушек якобы запугивали и шантажировали. Силовики разгромили группировку лишь через три года. В числе первых задержали водителей, которые развозили проституток. Андрей Колосов покончил с собой в следственном изоляторе. Его брат смог выйти на свободу, но бесследно пропал. Считается, что он утонул во время рыбалки. Согласно судебной карточке, разбирательство шло над 19 членами банды (включая Александра). Среди них только одна девушка — Альбина Лопатинская. В прениях гособвинение просило для лидеров банды 19 лет лишения свободы, а для рядовых водителей — принудительные работы. Верх-Исетский районный суд приговорил к колонии строгого режима Александра Васильева (14 лет), Сергея Гибзуна (13 лет), Григория Казакова и Владимира Тельминова — к 12 годам, к 15 годам колонии общего режима — Альбину Лопатинскую. Остальные 13 человек избежали реальных сроков: им назначили принудительные работы на срок до 3,5 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге осудили членов крупнейшей банды сутенеров, которую организовали братья Александр и Андрей Колосовы. Последний до приговора не дожил. Подробнее об истории — в материале URA.RU. По версии следствия, в 2017 году Колосовы создали сеть фирм, которые поставляли секс-работниц в сауны. Количество сотрудников переваливало за сотню. Многих девушек якобы запугивали и шантажировали. Силовики разгромили группировку лишь через три года. В числе первых задержали водителей, которые развозили проституток. Андрей Колосов покончил с собой в следственном изоляторе. Его брат смог выйти на свободу, но бесследно пропал. Считается, что он утонул во время рыбалки. Согласно судебной карточке, разбирательство шло над 19 членами банды (включая Александра). Среди них только одна девушка — Альбина Лопатинская. В прениях гособвинение просило для лидеров банды 19 лет лишения свободы, а для рядовых водителей — принудительные работы. Верх-Исетский районный суд приговорил к колонии строгого режима Александра Васильева (14 лет), Сергея Гибзуна (13 лет), Григория Казакова и Владимира Тельминова — к 12 годам, к 15 годам колонии общего режима — Альбину Лопатинскую. Остальные 13 человек избежали реальных сроков: им назначили принудительные работы на срок до 3,5 лет.