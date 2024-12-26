РФ готовит новейшие самолеты SSJ с отечественными двигателями

27 декабря 2024 в 05:53 Размер текста - 17 +

Самолеты с российскими двигателями пройдут летные испытания Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В начале 2025 года пройдут летные испытания двух самолетов SSJ-100 New с российскими двигателями ПД-8. Об этом сообщили «Известиям» в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). «На начало 2025 года запланированы летные испытания двух самолетов SSJ-100 New, оснащенных российскими двигателями ПД-8. Одновременно ведутся работы по запуску серийного производства этих самолетов. На различных стадиях готовности находится около 20 воздушных судов», — пишут «Известия». Новый импортозамещенный лайнер представляет собой полностью обновленный самолет, призванный постепенно заменить франко-российские модели, которые используют двигатели SaM146. Эксперты прогнозируют, что к 2026 году корпорация сможет выпускать до 30 таких лайнеров ежегодно. Однако, к этому же времени прогнозируется повышение критической загруженности парков российских авиакомпаний. На первый опытный самолет SSJ-New ранее разработчики установили отечественное оборудование связи. До этого радиооборудование закупали в Израиле, Франции и США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В начале 2025 года пройдут летные испытания двух самолетов SSJ-100 New с российскими двигателями ПД-8. Об этом сообщили «Известиям» в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). «На начало 2025 года запланированы летные испытания двух самолетов SSJ-100 New, оснащенных российскими двигателями ПД-8. Одновременно ведутся работы по запуску серийного производства этих самолетов. На различных стадиях готовности находится около 20 воздушных судов», — пишут «Известия». Новый импортозамещенный лайнер представляет собой полностью обновленный самолет, призванный постепенно заменить франко-российские модели, которые используют двигатели SaM146. Эксперты прогнозируют, что к 2026 году корпорация сможет выпускать до 30 таких лайнеров ежегодно. Однако, к этому же времени прогнозируется повышение критической загруженности парков российских авиакомпаний. На первый опытный самолет SSJ-New ранее разработчики установили отечественное оборудование связи. До этого радиооборудование закупали в Израиле, Франции и США.