РФ готовит новейшие самолеты SSJ с отечественными двигателями

В начале 2025 года пройдут летные испытания двух самолетов SSJ-100 New с российскими двигателями ПД-8. Об этом сообщили «Известиям» в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
«На начало 2025 года запланированы летные испытания двух самолетов SSJ-100 New, оснащенных российскими двигателями ПД-8. Одновременно ведутся работы по запуску серийного производства этих самолетов. На различных стадиях готовности находится около 20 воздушных судов», — пишут «Известия».
Новый импортозамещенный лайнер представляет собой полностью обновленный самолет, призванный постепенно заменить франко-российские модели, которые используют двигатели SaM146. Эксперты прогнозируют, что к 2026 году корпорация сможет выпускать до 30 таких лайнеров ежегодно. Однако, к этому же времени прогнозируется повышение критической загруженности парков российских авиакомпаний.
На первый опытный самолет SSJ-New ранее разработчики установили отечественное оборудование связи. До этого радиооборудование закупали в Израиле, Франции и США.
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