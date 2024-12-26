26 декабря 2024

РФ готовит новейшие самолеты SSJ с отечественными двигателями

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин во время своего посещения выставки Иннопром-2023. Екатеринбург, авиация, двигатель самолета, макет двигателя
Самолеты с российскими двигателями пройдут летные испытания Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

В начале 2025 года пройдут летные испытания двух самолетов SSJ-100 New с российскими двигателями ПД-8. Об этом сообщили «Известиям» в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«На начало 2025 года запланированы летные испытания двух самолетов SSJ-100 New, оснащенных российскими двигателями ПД-8. Одновременно ведутся работы по запуску серийного производства этих самолетов. На различных стадиях готовности находится около 20 воздушных судов», — пишут «Известия».

Новый импортозамещенный лайнер представляет собой полностью обновленный самолет, призванный постепенно заменить франко-российские модели, которые используют двигатели SaM146. Эксперты прогнозируют, что к 2026 году корпорация сможет выпускать до 30 таких лайнеров ежегодно. Однако, к этому же времени прогнозируется повышение критической загруженности парков российских авиакомпаний.

На первый опытный самолет SSJ-New ранее разработчики установили отечественное оборудование связи. До этого радиооборудование закупали в Израиле, Франции и США.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В начале 2025 года пройдут летные испытания двух самолетов SSJ-100 New с российскими двигателями ПД-8. Об этом сообщили «Известиям» в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). «На начало 2025 года запланированы летные испытания двух самолетов SSJ-100 New, оснащенных российскими двигателями ПД-8. Одновременно ведутся работы по запуску серийного производства этих самолетов. На различных стадиях готовности находится около 20 воздушных судов», — пишут «Известия». Новый импортозамещенный лайнер представляет собой полностью обновленный самолет, призванный постепенно заменить франко-российские модели, которые используют двигатели SaM146. Эксперты прогнозируют, что к 2026 году корпорация сможет выпускать до 30 таких лайнеров ежегодно. Однако, к этому же времени прогнозируется повышение критической загруженности парков российских авиакомпаний. На первый опытный самолет SSJ-New ранее разработчики установили отечественное оборудование связи. До этого радиооборудование закупали в Израиле, Франции и США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...