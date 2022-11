Самолеты Superjet избавили от западного радиооборудования

25 ноября 2022 в 03:49 Размер текста - 17 +

Sukhoi Superjet New станет версией судна Sukhoi Superjet 100 с отечественными комплектующими Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности На первый опытный самолет Sukhoi Superjet New (SSJ-New) разработчики установили отечественное оборудование связи. Об этом журналистам сообщили представители предприятия «Полет» холдинга «Росэлектроника». Ранее оборудование закупали в Израиле, Франции и США. На самолет установили радиостанцию для приема и передачи данных, программное обеспечение, антенны ближней связи, сообщил представитель «Росэлектроники» изданию «Ведомости». Научно-производственное предприятие «Полет» входит в госкорпорацию «Ростех». «Готовится к отправке оборудование на второй опытный SSJ», — добавил представитель холдинга. Разработчикам также передали оборудование для обеспечения внутренней связи между членами экипажа и оповещения пассажиров. Обновленный Superjet New станет версией судна Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с отечественными комплектующими. Похожее радиооборудование планируют установить на самолет МС-21. Помимо этого, российскую технику будут использовать для связи летного экипажа и диспетчеров наземных служб. Ранее сообщалось, что российские авиакомпании начали получать самолеты с двигателями «второй категории». Их установка повлияет на сроки обслуживания и сроки общего пользования и не скажется на безопасности. Комплексная программа развития авиатранспорта в России утверждена на ближайшие семь лет. Основой авиапарка станут самолеты Superjet, МС-21 и Ту-214. Серийное производство Superjet New с отечественным двигателем планируется начать в 2023 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На первый опытный самолет Sukhoi Superjet New (SSJ-New) разработчики установили отечественное оборудование связи. Об этом журналистам сообщили представители предприятия «Полет» холдинга «Росэлектроника». Ранее оборудование закупали в Израиле, Франции и США. На самолет установили радиостанцию для приема и передачи данных, программное обеспечение, антенны ближней связи, сообщил представитель «Росэлектроники» изданию «Ведомости». Научно-производственное предприятие «Полет» входит в госкорпорацию «Ростех». «Готовится к отправке оборудование на второй опытный SSJ», — добавил представитель холдинга. Разработчикам также передали оборудование для обеспечения внутренней связи между членами экипажа и оповещения пассажиров. Обновленный Superjet New станет версией судна Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с отечественными комплектующими. Похожее радиооборудование планируют установить на самолет МС-21. Помимо этого, российскую технику будут использовать для связи летного экипажа и диспетчеров наземных служб. Ранее сообщалось, что российские авиакомпании начали получать самолеты с двигателями «второй категории». Их установка повлияет на сроки обслуживания и сроки общего пользования и не скажется на безопасности. Комплексная программа развития авиатранспорта в России утверждена на ближайшие семь лет. Основой авиапарка станут самолеты Superjet, МС-21 и Ту-214. Серийное производство Superjet New с отечественным двигателем планируется начать в 2023 году.