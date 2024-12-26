В Нижнем Тагиле (Свердловская область) открылся ледовый городок и главная елка, сообщил мэр города Владислав Пинаев. В этом году новогоднюю локацию посветили сказке писателя Корнея Чуковского «Айболит».
«Открыли главную елку и ледовый городок на Театральной площади. Каток тоже стал замечательным местом для семейного отдыха и активного времяпрепровождения. Ждем тагильчан и гостей города!» — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
В ледовом городке установили пальмы и скульптуры животных в натуральную величину. Рядом с нарядной елкой появился ледяной слон, бегемот, попугай, крокодил, горилла, пиратский корабль, Снегурочка, Дед Мороз и другие произведения искусства. Помимо этого, для детей большой радостью стала большая горка.
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