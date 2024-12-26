26 декабря 2024

В Нижнем Тагиле открыли главную елку и ледовый городок. Видео

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Около главной елки появились искусственные пальмы, носороги и гориллы (архивное фото)
Около главной елки появились искусственные пальмы, носороги и гориллы (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) открылся ледовый городок и главная елка, сообщил мэр города Владислав Пинаев. В этом году новогоднюю локацию посветили сказке писателя Корнея Чуковского «Айболит».

«Открыли главную елку и ледовый городок на Театральной площади. Каток тоже стал замечательным местом для семейного отдыха и активного времяпрепровождения. Ждем тагильчан и гостей города!» — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В ледовом городке установили пальмы и скульптуры животных в натуральную величину. Рядом с нарядной елкой появился ледяной слон, бегемот, попугай, крокодил, горилла, пиратский корабль, Снегурочка, Дед Мороз и другие произведения искусства. Помимо этого, для детей большой радостью стала большая горка.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) открылся ледовый городок и главная елка, сообщил мэр города Владислав Пинаев. В этом году новогоднюю локацию посветили сказке писателя Корнея Чуковского «Айболит». «Открыли главную елку и ледовый городок на Театральной площади. Каток тоже стал замечательным местом для семейного отдыха и активного времяпрепровождения. Ждем тагильчан и гостей города!» — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В ледовом городке установили пальмы и скульптуры животных в натуральную величину. Рядом с нарядной елкой появился ледяной слон, бегемот, попугай, крокодил, горилла, пиратский корабль, Снегурочка, Дед Мороз и другие произведения искусства. Помимо этого, для детей большой радостью стала большая горка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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