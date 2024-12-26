Названы неожиданные причины резкого спада цен на красную икру

Цены на красную икру в России начали резко снижаться в декабре 2024 года, что связано с падением ажиотажного спроса. Об этом рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
«Да, наш мониторинг розничных цен в центральной части России тоже показывает некоторое снижение по сравнению с концом октября — ноябрем. Очевидно, что продавцы начинают снижать цены на фоне спада потребительской активности», — передает слова Зверева ТАСС.
Он отметил, что многие покупатели отказались от покупки этого продукта после того, как цена превысила десять тысяч рублей за один килограмм. Ранее высокий спрос на икру был вызван ожиданиями роста цен перед Новым годом, но сейчас россияне поняли, что дефицита нет, и цены стабилизируются.
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